La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó en la tarde de este martes que se encuentra adelantando investigaciones que permitan esclarecer los hechos que rodean la muerte de un hombre en inmediaciones al sector Brisas del Río, del municipio de Soledad.

La persona fue identificada como Dewin Alberto Gómez Charris, de 42 años. Un hombre de tez morena y contextura delgada que llevaba puesta una camiseta del Junior.

El hoy occiso presentaba dos anotaciones judiciales en el sistema SPOA por tráfico de estupefacientes.

Los reportes preliminares indicaron que el cuerpo fue encontrado en plena calle por uniformados de la Policía Metropolitana. Moradores del sector aseguraron que se escucharon algunos impactos de bala sobre las 3:30 de la tarde.

Estos hechos ocurridos en la calle 9 con carrera 55 son materia de investigación para las autoridades competentes.