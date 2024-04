Dueños de puesto de comidas protagonizan pelea por no pago a trabajadora

En el video aparece una joven de vestido verde, a quien llaman Katya y quien sería la propietaria del establecimiento. Lejos de apaciguar la situación, la mujer empuja a la madre de la joven -que es quien lleva a cabo el reclamo- y le dice, entre gritos '¿qué vienes a hacer aquí?'.

La situación se torna todavía más compleja cuando la madre, lejos de tranquilizarse, expone: "Yo no he comido hoy porque tú todavía no le has pagado a mi hija". Al tiempo, la persona que graba le grita a los propietarios del negocio: "Qué engañados están de la vida, son unos engreídos todos cuatro".