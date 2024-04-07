Hoy un juez de Control de Garantías de Barranquilla estudia los elementos aportados por la Fiscalía General y los alegatos de al menos cinco abogados que defienden a nueve capturados señalados de pertenecer a la estructura criminal los ‘Rastrojos-Costeños’ y de tener un enlace directo con Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober.

Lea además: Mujer de 42 años fue baleada por sicarios en Las Malvinas

Cabe precisar que en plena Semana Santa, la Policía Metropolitana dio detalles de una operación llamada Magnus, en que se detuvieron 121 personas vinculadas a redes de extorsionistas en cuatro ciudades del país y en 12 Departamentos. En dicha redada cayeron en distintos puntos del Atlántico los nueve sujetos en mención, implicados, según la autoridad, en casos de intimidaciones a decenas de comerciantes de sectores populares de Barranquilla y su área metropolitana, pero además en tratar de ‘blanquear’ el dinero del cabecilla, producto de esa conducta criminal.

Las personas fueron identificadas como Eliany del Carmen Garizao Solórzano, Yesmin Adriana González Cabarcas, Luis Eduardo Acosta Enciso, Indira América Torres López, Alex Andrés Torregrosa Díaz, Lesvia Irene Cantillo Truyo, José Uriel Suaza Blandón, Jhol Freddy Núñez Gelvis y José Daniel Ávila Ruiz.

Por si le interesa: Hombre fue asesinado tras discutir con otra persona en San Roque

Esta semana, en extensas audiencias virtuales a las que tuvo acceso EL HERALDO, se escuchó a la agencia fiscal demostrar a punta de ‘Big Data’ cómo cada uno de los procesados tenía flujos financieros ilícitos y supuestamente usaba plataformas virtuales para cruzar de un lado a otro la plata de Ober Martínez, preso actualmente en la Cárcel La Picota de Bogotá.

'Descarga dos aplicaciones'

El rastreo contra el jefe de los Rastrojos-Costeños, según el ente investigador, empezó en octubre de 2022, después de la arremetida de este grupo criminal contra el gremio transportador de Barranquilla y Soledad, y contra distintos sectores de la economía local.

Ober estaba en la Cárcel La Picota (después de eso fue trasladado), y en un allanamiento uniformados del Grupo Gaula de la Policía le encontraron un celular marca Samsung y 25 gramos de marihuana.

En una inspección al aparato, peritos encontraron 'notas de voz, formatos de transferencias virtuales y mensajes de texto' de los nueve imputados.

Entre dichos mensajes llamó la atención de los investigadores una conversación de Ober por mensajes de texto con la hoy detenida Yesmin Adriana González Cabarcas en la que este le proponía o 'daba instrucciones' para que 'descargara dos aplicaciones CLONNAPP y PARALLEL SPACE con el propósito de crear múltiples cuentas' de la plataforma financiera digital Nequi con un solo dispositivo móvil.

En esa línea, el capturado habría recibido directamente, solo de esa capturada, 30 millonarios giros a una cuenta bancaria a su nombre. 'Fue el receptor directo, contravino la norma financiera y violó el sistema financiero colombiano al estar tras las rejas', expuso el fiscal en audiencia, mientras juez, procesados y abogados escuchaban de manera virtual.

Pero además el investigador globalizó el número de transacciones que este sujeto habría tenido con toda la estructura entre ese mes de octubre de 2022 y febrero de 2023, llegando a contabilizar 233 transacciones o transferencias de dinero vía Nequi en ese lapso.

'Conformó, promovió y lideró una verdadera estructura criminal, pese a estar tras las rejas, que exigía a comerciantes hasta 20 millones de pesos a través de sus emisarios…', señaló la Fiscalía.

De acuerdo con el investigador, 'de 2 a 20 millones de pesos exigía a comerciantes de Barranquilla y el departamento del Atlántico, así como al gerente de una estación de gasolina, para no atentar contra su patrimonio o sus vidas'.

En ese análisis del aparato celular también se obtuvo como material probatorio un mensaje enviado a una víctima en el que Ober, al parecer, expresa: 'que yo esté preso no le impide que me pague las extorsiones…'.

'Con la cédula de mi abuelo'

Eliany del Carmen Garizao Solórzano fue otra de las detenidas en la reciente redada contra la extorsión. Pero su nombre ya era familiar para los detectives del Gaula, en sentido que en agosto de 2023 había sido capturada en una operación similar contra los Rastrojos-Costeños. ¿Por qué estaba libre? Ese es un interrogante que deben responder las autoridades.

En su momento, la Policía detalló que Garizao Solórzano era considerada 'mano derecha y muy cercana al ‘Negro Ober’', atribuyéndole el reclutamiento y la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para el cobro de extorsiones y entrega de panfletos amenazantes en locales comerciales.

Y en la investigación reciente aparentemente volvió a demostrarse que esta continuaba con este estrecho vínculo con el hombre de las múltiples investigaciones hasta el punto de ofrecerle a este 'la identidad de su abuelo fallecido' para abrir una cuenta en la plataforma virtual Nequi y además para poner a figurar ese mismo nombre en la compra de 50 terneras en el sur del Atlántico, más exactamente en el municipio de Repelón, con dinero producto de las extorsiones. Casualmente ella fue detenida con apoyo de la Policía del Atlántico en esta zona del Departamento.

'Arregla las armas'

Los otros dos capturados Lesvia Irene Cantillo Truyo y José Daniel Ruiz, según la investigación adelantada por la Fiscalía, también cumplían órdenes de Ober Martínez y se les identificó un 'alto flujo de transferencias enviadas y recibidas', pero no para ‘blanquear’ dinero producto de las extorsiones sino para 'la reparación de armas de fuego para la favorabilidad de la organización delincuencial los ‘Rastrojos-Costeños’'.

Según la Fiscalía Cantillo Truyo sería alias ‘la Abuela’, madre de un integrante de los ‘Rastrojos-Costeños’.

A todos los detenidos se les imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio; extorsión agravada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y, al cierre, la Fiscalía pidió detenciones en centros carcelarios para todos.

Ante esa solicitud, los abogados defensores de cada uno de los nueve detenidos plantean entre sus alegatos que si bien hay información de transacciones virtuales, para estos, la Fiscalía no fue clara en demostrarlo. La decisión está en manos del juez.