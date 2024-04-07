Detectives de la Sijín adscritos a la Policía Metropolitana de Barranquilla detuvieron en las últimas horas a Leonardo Rojas Velasco, de 44 años de edad, por el delito de hurto y receptación, según información suministrada por la misma autoridad.
El sujeto, de acuerdo con la institución armada, había cometido el robo de un automotor en el barrio Recreo, en la localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad, por lo que se inició una persecución de los investigadores que se extendió hasta otro sector.
(Le puede interesar: Identifican a hombre asesinado en bulevar de Alameda del Río)
La Policía comunicó que la persona capturada registra tres anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2) y una por el delito de hurto.
(No deje de leer: Seguir rastro de su dinero, el golpe de la Fiscalía a Ober)
Rojas Velasco fue dejado a disposición de la autoridad competente y se logró la recuperación del vehículo.
(Lea aquí también: Ataque a bala en Alameda del Río deja a un hombre muerto en plena vía)