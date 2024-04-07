Detectives de la Sijín adscritos a la Policía Metropolitana de Barranquilla detuvieron en las últimas horas a Leonardo Rojas Velasco, de 44 años de edad, por el delito de hurto y receptación, según información suministrada por la misma autoridad.

El sujeto, de acuerdo con la institución armada, había cometido el robo de un automotor en el barrio Recreo, en la localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad, por lo que se inició una persecución de los investigadores que se extendió hasta otro sector.

La Policía comunicó que la persona capturada registra tres anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2) y una por el delito de hurto.

Rojas Velasco fue dejado a disposición de la autoridad competente y se logró la recuperación del vehículo.