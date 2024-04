Fiscalía Atlántico acusa a cobradiario por violencia intrafamiliar agravada

“Me pateaba en las costillas y en la espalda. Prendió un cigarrillo y me quemó la pierna derecha y me tenía sentada en una silla en la sala y no me dejaba levantarme. No me dejó ir al baño en todo el día, no comí en todo el día, porque él me tenía ahí retenida. Me decía que si me levantaba me iba peor. Yo tenía puesto un reloj y me lo partió. Con el vidrio del reloj me hizo cortes en las piernas… Le dijo a una hermana mía: te espero en la cárcel el bosque para entregarte a tu hermana”, expresó la tercera víctima, según lo descrito por la Fiscalía en audiencia.

Frente a estos hechos, el juez determinó que se estaba al frente de una persona que “en cualquier momento podía torturar o segarle la vida a una mujer”, y se centró en los casos de feminicidio ocurridos en el departamento del Atlántico en los últimos años que derivaron de casos de violencia intrafamiliar similares al de Cabarcas Ordeñana.

En ese sentido, el togado ordenó la reclusión del individuo en la Cárcel Modelo de Barranquilla mientras se resuelve su condena y “para tranquilidad de las víctimas”.