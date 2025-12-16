A pesar de los más de mil kilómetros que separan a Barranquilla de Ibagué, las autoridades distritales se han preparado como si la final del Fútbol Profesional Colombiano se disputara este martes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Lea aquí: Soledad celebró el Desfile Navideño 2025 ‘Soledad Brilla’ con masiva asistencia

Un robusto esquema de seguridad ha sido dispuesto para garantizar el orden y la sana convivencia en las cinco localidades de la capital del Atlántico, de cara al compromiso entre Junior y Tolima, que se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro, en territorio opita.

En ese sentido, cerca de 1.300 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército Nacional han sido dispuestos para custodiar diversas zonas de la ciudad, teniendo en cuenta que se espera una alta afluencia de aficionados para disfrutar de este compromiso deportivo.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que se han priorizado 50 zonas de la capital del Atlántico.

“En coordinación con la Alcaldía Distrital y siguiendo las instrucciones del señor alcalde, vamos a implementar todas nuestras capacidades junto al Ejército Nacional para aumentar la presencia institucional en zonas de alta afluencia de público”, mencionó.

Y recalcó que “aunque el partido se juega en condición de visitante, tenemos una responsabilidad especial en los puntos de la ciudad donde la comunidad se reúne para ver el encuentro”, dijo el oficial.

De igual manera, la Policía expuso que en el caso de que el equipo regrese a la ciudad tan pronto culmine el encuentro, se hará un acompañamiento especial desde el aeropuerto hasta el sitio de concentración.

Lea también: RAP Caribe instala primera Mesa Minero-energética para trazar hoja de ruta del Plan Caribe 2026–2030

A su turno, el secretario de Gobierno, Angelo Cianci, indicó que se tomó la decisión de instalar un Puesto de Mando Unificado a partir de las 5:00 p. m. de este martes, desde donde se realizará el monitoreo permanente de cada uno de los puntos priorizados durante esta final.

“En este Puesto de Mando Unificado participarán las entidades de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, que dispondrán de un total de 1.300 uniformados, con el propósito de que los ciudadanos puedan disfrutar del partido en un ambiente de sana convivencia, tolerancia y respeto”, dijo el funcionario.

Fue enfático al decir que este plan se ha puesto en marcha “con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos que se congreguen para seguir el partido”.

Las recomendaciones

De forma conjunta, la Alcaldía Distrital, la Policía y el Ejército han entregado diferentes recomendaciones a la comunidad, tales como no excederse en el consumo de licor; no manejar bajo los efectos del licor; ser tolerante; evitar las aglomeraciones, y utilizar el transporte público preferiblemente.

También recordaron que se encuentra prohibido el uso de pólvora, así como se pidió a la ciudadanía que se acaten las sugerencias de las autoridades.