No se rinden. Nada de resignarse. La hinchada del Deportes Tolima salió a la calle y a las afueras del sitio de concentración del equipo (Hotel F25) demostró todo su apoyo de cara al segundo duelo de la final de la Liga II ante Junior.

Después de la derrota 3-0 en el primer encuentro, los ánimos de la afición vinotinto y oro decrecieron y el pesimismo se apoderó de una parte, pero este lunes ‘la Tribu del Pijao’ se levantó y dejó en claro que alentarán hasta el último segundo de la serie final.

Miles de seguidores de la escuadra ibaguereña, con camisetas, banderas, bengalas y toda clase de pólvora se tomaron los exteriores del hotel y corearon los nombre del técnico Lucas González y de los jugadores que se asomaron y agradecieron el espaldarazo.

La hinchada del Deportes Tolima durante el banderazo en las afueras del hotel F25.

La afición de Tolima se unió y dejó ver que están entusiasmados y creyendo que se puede remontar el marcador adverso en el compromiso de vuelta.

Varios jugadores del conjunto tolimense manifestaron su agradecimiento a través de las redes sociales.

Los hinchas de @cdtolima siempre fieles al equipo. El banderazo demuestra el sentimiento y la grandeza de las barras que engalanan el espectáculo. “Creer es Poder”. pic.twitter.com/XKtsnev1sY — Nelson Enrique Ascencio (@AscencioNelson) December 16, 2025

El presidente del Deportes Tolima, César Camargo, ha estado tratando de animar a la gente para que llenen el Mamut, y puso de ejemplo a la hinchada de Junior.

“En la final, el Tolima jugó con 11 y el Junior se presentó con 12… 45.000 personas marcaron una diferencia muy grande”, declaró Camargo.