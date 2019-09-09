Luego de que EL HERALDO diera a conocer en primicia la muerte de la ciudadana ecuatoriana residente en Estados Unidos Rosa García, quien después de someterse a una cirugía estética sufrió complicaciones en el proceso posoperatorio, este medio tuvo conocimiento de otro fallecimiento que involucra a otra ciudadana extranjera.

Se trata de Kimberly Kishma Ward, ciudadana canadiense que se realizó un procedimiento estético en 2018 y que murió en el mes de julio a causa de una parálisis cerebral.

Según fuentes consultadas por EL HERALDO, la ciudadana extranjera fue trasladada desde la clínica Portoazul hasta la clínica Adelita de Char, donde permaneció por varios meses en coma hasta que fue repatriada a su país de residencia, donde murió el pasado mes de julio.

La oficina de prensa de la Clínica Portoazul confirmó a EL HERALDO que Kishma Ward fue operada en dicha institución por el doctor M.P., cirujano quien también realizó un procedimiento estético el pasado 29 de agosto a la ecuatoriana Rosa García en la clínica Iberoamericana.

‘Desconocíamos el fallecimiento de la paciente, pues el Dr. Petro fue desvinculado de esta institución hace más de un año. La paciente Kishma Ward llegó a nuestra institución en 2018 en calidad de paciente del Dr. M.P. y tuvo una complicación quirúrgica inherente al procedimiento realizado, por lo que permaneció hospitalizada y semanas después egresa de nuestra institución en condiciones de salud estables. Es importante recordar que guardar la confidencialidad de la historia clínica es deber de la IPS’, se lee en el reporte dado por la institución, el cual explica, además, por qué el doctor ya no realiza procedimientos quirúrgicos en el centro asistencial. ‘Desde el año 2018 la clínica no tiene ningún tipo de relación comercial o contractual con el Dr. P., es decir, el Dr. no hace parte de nuestro grupo de médicos adscritos. No tenemos conocimiento sobre un proceso penal en contra del Dr. Sin embargo, la clínica Portoazul adelantó un proceso civil contra Perfeccionando la Belleza Humana, sociedad representada por el mencionado médico, por discrepancias administrativas’, resalta el comunicado.

A esta casa editorial llegaron reportes por medio del servicio ‘wasapea’ de personas que aseguran haberse realizado procedimientos estéticos con el doctor M.P.. De acuerdo con los tres extranjeros que contactaron a EL HERALDO, en los procedimientos operatorios y posoperatorios realizados en Barranquilla sufrieron daños estéticos, como de salud.

Al respecto, la clínica Portoazul indicó: ‘No conocemos estas denuncias, pues el seguimiento de los pacientes luego de que egresaban de la institución era responsabilidad del Dr. Petro’.

EL HERALDO contactó a el equipo jurídico de Perfeccionando la Belleza Humana, sociedad representada por el cirujano, para preguntarle sobre estas tres denuncias.

El doctor Jorge Raad Berrío, abogado del cirujano, explicó que estaba en búsqueda de los archivos e historias clínicas de los pacientes involucrados. Sin embargo, dijo que por ser domingo (el día en que este medio le consultó) respondería los cuestionamientos este lunes.

‘Como política, la organización Perfeccionando la Belleza Humana es de puertas abiertas, siempre está dispuesta a resolver cualquier inconformidad y/o corrección que un paciente del Dr. necesite’, indicó Raad Berrío.

Repatriación de ciudadana americana

Luego de que el pasado sábado se reportara el fallecimiento por muerte cerebral de la ecuatoriana residente en EEUU, Rosa García. EL HERALDO pudo conocer por fuentes allegadas al caso que el cuerpo de la mujer será trasladado a la ciudad de Bogotá para ser repatriado hacia los Estados Unidos.

Familiares de García que llegaron a la ciudad, no quisieron entregar declaraciones acerca del fallecimiento de la mujer de 44 años.

Actualización de la noticia

Como se sabe, la madre de Kimberly Kishma Ward denunció a varios médicos por presunta negligencia, solicitando una investigación disciplinaria. Sin embargo, durante el proceso decidió retirar la queja contra algunos de ellos tras alcanzar un acuerdo extrajudicial, manteniendo sus señalamientos hacia la clínica donde se realizó el procedimiento.

Por su parte, uno de los médicos vinculados aseguró que nunca participó en la atención de la paciente y que se trató de una confusión de identidad. El cirujano principal, en cambio, sostuvo que la cirugía se desarrolló sin complicaciones y que el paro cardíaco ocurrió posteriormente, en el área de recuperación.

Tras analizar el caso, el Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico declaró la caducidad de la acción disciplinaria en el proceso ético disciplinario contra el cirujano M.P., quien no tiene sanciones vigentes.