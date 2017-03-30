Vestidos con uniformes similares a los que utilizan en su labor los operarios de la empresa Electricaribe, dos hombres en una motocicleta Boxer de color negro recorrieron varias veces las calles del barrio Mundo Feliz de Galapa, la tarde del martes, y asesinaron a bala a un joven de 21 años.

Cerca de las 5 de la tarde, cuando vieron caminar por la carrera 43 con calle 20 a Moisés David González Sánchez, lo atacaron a balazos. 'El parrillero de la motocicleta desenfundó un arma y disparó varias veces contra el muchacho, que caminaba desprevenido', contó un vecino del sector. Tres de los disparos alcanzaron a González; dos en la espalda y uno más en el ojo derecho, reportó la Policía.

Personal del grupo de investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) reveló que Moisés David González Sánchez pertenecía a la ‘banda de Marlon’.

'Al parecer el tipo que mataron inició hace dos días (lunes), una cadena de atracos junto a otros cómplices para recaudar fondos y pagar el abogado del jefe, Marlon Antonio Narváez Soto, capturado por la Policía', explicó la fuente judicial.

La captura

El lunes, durante el procedimiento de captura de Marlon Antonio Narváez Soto, de 23 años, hubo un intercambio de balas con agentes de la Policía, y alcanzó a herir a uno de ellos.

El sujeto portaba un revólver Smith & Wesson, calibre 38, además de municiones para el mismo. En su historial le aparecen tres anotaciones judiciales por hurto y porte de arma de fuego. Ahora enfrentará el delito de tentativa de homicidio. Sobre los asesinos de Moisés David González Sánchez no hay pistas significativas reportó la Policía.