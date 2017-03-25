En en un operativo llevado a cabo este viernes en Soledad, miembros del Gaula de la Policía capturaron a Franklin Javier González Luna, alias Franklin Malembe, presunto miembro de la banda criminal ‘los Rastrojos’, de la cual al parecer estaba posicionándose como nuevo jefe.

Alias Franklin Malembe o Mateo era solicitado por un Juzgado Penal Municipal por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

El arresto se produjo en el barrio Ciudad Belén, de Soledad.

‘Franklin Malembe’ fue capturado en mayo de 2011, empero la Juez Primera Promiscua de Malambo le concedió detención domiciliaria, pese a que la Fiscalía le insistió en que la esposa de Ricardo Sandoval Cervantes, acribillado el 7 de febrero del mismo año, en Soledad, habría sido amenazada de muerte.

‘Franklin Malembe’ o ‘Mateo’, fue paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensa y, en ese año tenía libertad condicional por el delito de concierto para delinquir como confeso miembro de Los 40, la banda criminal que heredó las actividades ilícitas de las Autodefensas en gran parte de la Costa.