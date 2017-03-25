Álvaro Osorio, director nacional de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, anunció que la entidad ordenó investigar a 11 exparamilitares por falso testimonio en el proceso por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido el 22 de agosto de 2003 en Barranquilla.

El jueves, el Fiscal Décimo de la Unidad de Derechos Humanos precluyó la investigación a favor de la ex rectora de la universidad Autónoma del Caribe, Silvia Beatriz Gette Ponde, y de la esposa de Cepeda, María Paulina Ceballos por 'duda probatoria'.

Osorio indicó que el fiscal del caso estableció que la prueba recaudada no cuenta con la contundencia para acusar a algunas de las procesadas como determinadoras del homicidio de Cepeda Vargas, y que para el fiscal de primera instancia 'los testimonios de los exparamilitares del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio; y Johnny Acosta Garizábalo en los que se sustentó la imputación contra Gette Ponce, no merecieron credibilidad por las inconsistencias y contradicciones que se extraían de las mismas'.

En el proceso, dijo el funcionario de la Fiscalía, se estableció que algunos de los testigos como Sergio Luis Barrios Alemán, alias Saya, y Eliécer Ramón Orozco, alias ‘Coche Bala’, que señalaban a Maria Paulina Ceballos, recibieron dineros para hacer tales declaraciones.

'Esos defectos y no menos de 15 testimonios, llevaron al fiscal del caso a concluir que las maifestaciones incriminatorias de uno y otro lado se rindieron faltan a la verdad y encaminadas a confundir a la administración de justicia'.

Al tiempo que se adelantaban investigaciones por estos hechos, informó el director nacional de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, se compulsaron copias con destino a la Unidad de Falsos Testigos de la Fiscalía, con el fin de investigar las conductas de los testigos Édgar Ignacio Fierro Flórez, Johnny Rafael Acosta Garizábalo, Emir Orozco Jiménez, Reinaldo Orozco Escorcia, Sergio Luis Barrios Alemán, Eliécer Ramón Orozco, Juan Francisco Segura Gómez, José del Carmen Gelves Albarracín, Rafael Antonio Velilla Delgado, Luis Alfredo Pérez Herrera y Rafael Eduardo Julio Peña.

De acuerdo con Álvaro Osorio, en la resolución de preclusión se dispuso compulsar copias para que se investiguen los señalamientos efectuados por exparamilitares, quienes refirieron haber recibido una importante suma de dinero para favorecer los intereses de Gette Ponce con el fin de desviar la investigación incriminando a María Paulina Ceballos.

Aunada a esa investigación, cursa una indagación contra una funcionaria del CTI, a quien según dijo Osorio, se sindica de haber entregado dineros para que exparamilitares cambiaran sus versiones con el fin de favorecer a la exrectora de la universidad Autónoma del Caribe. Así mismo se dispuso establecer con fiscales de justicia transicional la 'mendacidad de los dichos de los postulados a Justicia y Paz', ya que de confirmarse tales hipótesis, estos podrían ser excluidos de los beneficios de Justicia y Paz.

La Fiscalía informó que continuará investigando por separado los hechos con el fin de establecer quién fue el autor o los determinadores, si los hubo, del homicidio de Fernando Cepeda.