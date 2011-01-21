Francisco de la Hoz

Diez hombres armados y a bordo de cinco motos asaltaron unos siete establecimientos comerciales de cambio de bolívares y otras monedas extranjeras en Paraguachón, en la frontera con Venezuela.

De acuerdo con las informaciones entregadas por la líder de la comunidad, Ricy Deluque, los delincuentes llegaron el miércoles en la tarde, entraron en los negocios y los obligaron a sus trabajadores a entregar todo el dinero.

Los afectados que el robo se presentó a pocos metros del puesto de inmigración del DAS y uno de la Policía, en donde se encontraban pocos agentes.

'Solo eran dos policías y en el DAS no quedan más de tres detectives. Probablemente, esto hizo que no se enfrentaran con los delincuentes, porque estoy casi seguro que se enteraron de lo que pasaba', dijo un testigo que pidió omitir su nombre.

En el asalto, dicen los afectados, los ladrones se llevaron entre 150 y 200 millones de pesos. No hubo personas heridas.

PROTESTAS. El ilícito provocó que, ayer en horas de la mañana, la comunidad bloqueara la vía internacional para reclamar más apoyo y vigilancia en el sector.

A las horas, un grupo de los perjudicados y líderes comunitarios se reunieron en la Gobernación de La Guajira con las autoridades departamentales, militares y de policía, a quienes les reclamaron una indemnización por falta de seguridad estatal.

Al cierre de esta edición, tras permanecer el bloqueo n la frontera, se seguía realizando el encuentro. FDLH