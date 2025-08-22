Aunque Walter Mercado falleció el 2 de noviembre de 2019, su influencia en el mundo de la astrología continúa vigente.

Video: Katy Perry sufrió una descarga eléctrica en medio de un concierto

La conductora Gimena Accardi reveló infidelidad al actor Nicolás Vázquez: “Un desliz absoluto”

Hallan baleada en su auto a la influencer Ariela ‘La Langosta’ en Nueva York

Su sobrina, Betty B. Mercado, ha asumido la tarea de compartir día a día las predicciones zodiacales y los números de la suerte para cada signo.

Aries

La vitalidad será tu motor para recuperar terreno perdido en los últimos meses.

Números de suerte: 16, 4, 20.

Tauro

La diversión y las invitaciones sociales serán protagonistas; acepta el llamado de tus seres queridos.

Números de suerte: 1, 45, 8.

Géminis

Tu espíritu de anfitrión brillará; aprovecha cualquier ocasión para reunir a quienes más disfrutas.

Números de suerte: 17, 4, 32.

Cáncer

Expresar tus sentimientos será clave. Cuida tu economía evitando gastos innecesarios.

Números de suerte: 50, 3, 12.

Leo

Un día prometedor en el ámbito financiero, siempre que administres con prudencia tus recursos.

Números de suerte: 43, 22, 8.

Virgo

La conexión y la suerte te impulsan a dar un paso en el terreno sentimental.

Números de suerte: 5, 23, 41.

Libra

Es hora de iniciar proyectos que beneficien tanto tu desarrollo personal como a quienes te rodean.

Números de suerte: 8, 21, 19.

Escorpio

Busca equilibrar tus responsabilidades laborales con lo que realmente disfrutas hacer.

Números de suerte: 6, 30, 11.

Sagitario

Aventurarte en nuevas experiencias te permitirá crear recuerdos con quienes amas.

Números de suerte: 10, 4, 31.

Capricornio

Organizar un viaje podría darte el respiro que necesitas frente a tus preocupaciones recientes.

Números de suerte: 7, 40, 27.

Acuario

Practica la paciencia con quienes te rodean; cada persona tiene un ritmo y necesidades diferentes.

Números de suerte: 38, 2, 19.

Piscis

El trabajo en equipo te permitirá alcanzar grandes resultados en tus objetivos profesionales.

Números de suerte: 33, 28, 5.