Aunque Walter Mercado falleció el 2 de noviembre de 2019, su influencia en el mundo de la astrología continúa vigente.
Su sobrina, Betty B. Mercado, ha asumido la tarea de compartir día a día las predicciones zodiacales y los números de la suerte para cada signo.
Aries
La vitalidad será tu motor para recuperar terreno perdido en los últimos meses.
Números de suerte: 16, 4, 20.
Tauro
La diversión y las invitaciones sociales serán protagonistas; acepta el llamado de tus seres queridos.
Números de suerte: 1, 45, 8.
Géminis
Tu espíritu de anfitrión brillará; aprovecha cualquier ocasión para reunir a quienes más disfrutas.
Números de suerte: 17, 4, 32.
Cáncer
Expresar tus sentimientos será clave. Cuida tu economía evitando gastos innecesarios.
Números de suerte: 50, 3, 12.
Leo
Un día prometedor en el ámbito financiero, siempre que administres con prudencia tus recursos.
Números de suerte: 43, 22, 8.
Virgo
La conexión y la suerte te impulsan a dar un paso en el terreno sentimental.
Números de suerte: 5, 23, 41.
Libra
Es hora de iniciar proyectos que beneficien tanto tu desarrollo personal como a quienes te rodean.
Números de suerte: 8, 21, 19.
Escorpio
Busca equilibrar tus responsabilidades laborales con lo que realmente disfrutas hacer.
Números de suerte: 6, 30, 11.
Sagitario
Aventurarte en nuevas experiencias te permitirá crear recuerdos con quienes amas.
Números de suerte: 10, 4, 31.
Capricornio
Organizar un viaje podría darte el respiro que necesitas frente a tus preocupaciones recientes.
Números de suerte: 7, 40, 27.
Acuario
Practica la paciencia con quienes te rodean; cada persona tiene un ritmo y necesidades diferentes.
Números de suerte: 38, 2, 19.
Piscis
El trabajo en equipo te permitirá alcanzar grandes resultados en tus objetivos profesionales.
Números de suerte: 33, 28, 5.