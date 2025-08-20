La más reciente presentación de Katy Perry durante su gira The Lifetimes Tour volvió a dejar a sus fans con el corazón en la mano.

La artista estadounidense al parecer recibió una descarga eléctrica justo en el instante previo a uno de los momentos más impresionantes del espectáculo.

El accidente ocurrió cuando la intérprete de ‘Roar’ se preparaba para ascender en la estructura retrofuturista que la eleva sobre el público y la convierte en una especie de robot gigante.

En los videos difundidos, se observa cómo la cantante se sobresalta al recibir la sacudida, aunque rápidamente se recompone y sigue adelante con su interpretación sin detener el show.

Aunque no pasó a mayores, lo seguidores se preocuparon mucho. Y es que no es la primera vez que el despliegue tecnológico sorprende a Perry.

El pasado mes de julio, en San Francisco, una plataforma con forma de mariposa que la sostenía en pleno vuelo sobre los asistentes presentó una falla que alarmó al público porque pensaron que se iba a caer.