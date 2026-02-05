El director de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, anunció que asignaron un puente militar para restablecer la conectividad vial entre Magdalena y La Guajira y así recuperar la comunicación terrestre en esta zona del país.

En el lugar se encuentran trabajando ingenieros militares de viabilidad técnica en coordinación con personal de Invías y administraciones locales, para proceder a la instalación de infraestructura temporal.

El colapso del puente Mendihuaca se registró en la madrugada del martes 3 de febrero sobre la Troncal del Caribe a la altura del kilómetro 37+700, en el tramo capital del Magdalena-Palomino.

La creciente súbita del río por las lluvias prolongadas que generó el frente frío en el Caribe Colombiano afectó el estribo principal del puente.

Ante la situación de emergencia, ¿la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hizo presencia en la vereda Mendihuaca, ubicada en área rural de Santa Marta, para acompañar a las familias afectadas y solucionar la afectación vial, teniendo en cuenta que esta conexión es clave para el transporte de personas, salud, víveres y otros insumos importante para el comercio y el diario vivir de los habitantes de los dos territorios.

De igual manera, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, acompañó a su homóloga y en coordinación enviaron la solicitud para gestión del puente militar que ya fue asignado.

Es preciso informar que, hasta que se solucione la emergencia sobre la Troncal del Caribe a la altura del kilómetro 37+700, en el tramo –Palomino, el recorrido para llegar a La Guajira deberá realizarse por el desvío habilitado: la Y de Ciénaga, tomando la ruta alterna por Puente Ariguaní - Bosconia - La Paz (Cesar) - Villanueva - Riohacha.