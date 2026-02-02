La Gobernación de La Guajira activó Puestos de Mando Unificado (PMU) para realizar monitoreo permanente y seguimiento a las situaciones derivadas de las condiciones climáticas que se vienen presentando en diferentes municipios del departamento.

A la fecha, se reportan afectaciones principalmente en el distrito de Riohacha, así como en los municipios de San Juan del Cesar, Villanueva y Dibulla.

Como respuesta inmediata, y por instrucción del gobernador Jairo Aguilar Deluque, desde ya se iniciaron intervenciones en zonas críticas del distrito, entre ellas Villa Fátima, con el objetivo de facilitar la evacuación de aguas que actualmente afectan a las familias de este sector.

De manera simultánea, el gobernador, junto a su equipo técnico, profesionales y equipo de gobierno, viene realizando recorridos por otros puntos estratégicos impactados por las inundaciones, con el fin de adelantar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y definir acciones inmediatas de atención.

Dentro de estas acciones se contempla la remoción de desechos, sedimentos y elementos que están generando taponamientos en canales y vías, lo que permitirá una rápida evacuación de las aguas y evitar que las viviendas continúen viéndose afectadas por inundaciones. Asimismo, se adelantan labores para retirar obstáculos ocasionados por las fuertes lluvias, garantizando el tránsito seguro de la ciudadanía en las zonas intervenidas.

De igual manera, la Gobernación de La Guajira hace un llamado preventivo a la ciudadanía para restringir el uso de playas, teniendo en cuenta que persistirán durante el día condiciones de oleaje, vientos fuertes y lluvias de moderadas a fuertes en todo el territorio departamental, lo que representa un riesgo para la seguridad de las personas.

La Gobernación, a través de la Dirección Operativa para la Prevención de Riesgos y Desastres, continuará informando de manera oportuna sobre la evolución de la situación y reitera su compromiso con la atención de las emergencias y la coordinación interinstitucional en el departamento.