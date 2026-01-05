En las últimas horas, las autoridades confirmaron que las personas que murieron calcinadas tras un siniestro vial en carreteras del departamento de La Guajira, en el que también resultaron seis más heridas, respondían a los nombres de Juan Carlos Rodríguez, de 58 años de edad, quien conducía el vehículo, y Yadira Betulia Muñoz Pérez, de 66 años, quien viajaba como copiloto.

El siniestro vial se registró en la mañana de este domingo 4 de enero, en la vía Riohacha-Paraguachón, a la altura del kilómetro 24, sector de Aremasain, en jurisdicción del municipio de Manaure.

Según la información preliminar, las personas iban a bordo de un vehículo tipo microbús, cuando por causas que no han precisado las autoridades, el conductor perdió el control del mismo y se salió de la carrera, lo que provocó un volcamiento lateral y posterior incendio.

Se conoció que seis de los ocupantes lograron salir antes que el vehículo se incendiara, sin embargo, dos no contaron con la misma suerte y resultaron calcinados.

Al lugar llegaron ambulancias alertadas por transeúntes que se percataron de la emergencia, las cuales trasladaron a los heridos a centros asistenciales en Riohacha, donde permanecen bajo observación.

La Policía Departamental reveló que el vehículo pertenecía a miembros de la comunidad wayuu. De igual manera, funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes realizaron los actos urgentes e inspección judicial. Se maneja como posible hipótesis, exceso de velocidad.