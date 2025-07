Pamela Anderson y Liam Neeson se han convertido, sin buscarlo, en una de las parejas más comentadas del año en el mundo del espectáculo. Su participación conjunta en la próxima película ‘The Naked Gun’ —una reinvención de la icónica saga de comedia— ha llamado la atención no solo por la química que despliegan en pantalla, sino también por una relación fuera del set que ha levantado todo tipo de especulaciones.

Hasta hace unos meses, no se conocían. Fue durante el rodaje que coincidieron por primera vez y, según declaraciones del propio Neeson, el vínculo fue inmediato.

“Nos conocimos en el plató. Nunca había coincidido con Pamela antes y descubrimos que teníamos una química encantadora y prometedora como actores”, afirmó el actor en una entrevista reciente.

NEIL HALL/EFE Los miembros del elenco Pamela Anderson (R) y Liam Neeson posan en la alfombra roja antes del estreno en el Reino Unido de 'The Naked Gun' en Cineworld en Leicester Square, Londres, Gran Bretaña.

Desde entonces, medios como ‘People’ y ‘Entertainment Tonight’ han reportado que ambos llevan saliendo un tiempo, aunque ninguno ha hecho declaraciones que confirmen oficialmente la relación.

Ambos llegaron solteros al proyecto. Neeson, de 72 años, enviudó en 2009 tras la muerte de su esposa, la actriz Natasha Richardson, a causa de un trauma craneoencefálico. Desde entonces, ha mantenido su vida amorosa lejos del foco mediático. Por su parte, Anderson, de 58, se divorció por quinta vez en 2022 y había expresado en varias entrevistas su decisión de centrarse en sí misma.

A lo largo del rodaje, el protagonista de ‘Taken’ (conocida en Latinoamérica como ‘Búsqueda implacable’) no escatimó elogios hacia su compañera: “En primer lugar, estoy locamente enamorado de Pamela. Es fantástico trabajar con ella. No puedo elogiarla lo suficiente, te seré sincero. No tiene un ego desmesurado. Simplemente viene a hacer su trabajo. Es divertida y muy fácil trabajar con ella. Va a estar fantástica en la película”, dijo en declaraciones recogidas por varios medios de entretenimiento.

Anderson respondió con el mismo entusiasmo: “Es el caballero perfecto. Saca lo mejor de ti... con respeto, amabilidad y una gran experiencia. Fue un auténtico honor trabajar con él”, afirmó.

La cinta, que se estrenará el próximo 22 de agosto, busca reactivar el humor absurdo que caracterizó la saga original, popularizada por Leslie Nielsen en los años 80 y 90. En Latinoamérica, la franquicia fue conocida como ‘¿Y dónde está el policía?’.

Esta nueva entrega representa un cambio de registro tanto para Neeson, reconocido por sus roles como héroe de acción, como para Anderson, quien regresa con fuerza a la pantalla grande tras su participación en ‘The Last Showgirl’, otro proyecto reciente que marcó su resurgimiento actoral.

Hasta hace poco, la interacción entre ambos actores parecía responder únicamente a compromisos promocionales. Sin embargo, la naturalidad con la que se expresan el uno del otro y las apariciones conjuntas fuera del set han alimentado las versiones sobre un vínculo que habría evolucionado más allá de lo profesional.

Por ahora, ni Anderson ni Neeson han confirmado el romance, pero la expectativa ya trasciende el estreno de la película. Lo que parecía una fórmula para hacer reír, podría terminar siendo también el inicio de una historia real de amor —una que nadie anticipaba, pero que muchos están dispuestos a seguir.