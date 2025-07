La música vallenata entregó los galardones de la quinta edición de los Upar Awards, en medio de un evento realizado en el auditorio Crispín Villazón de Armas, que superó expectativas y se consolidó como una de las celebraciones más importantes del vallenato en Colombia.

La capital cesarense se vistió de gala desde tempranas horas de este martes 29 de julio, cuando la alfombra roja se convirtió en el punto de encuentro de artistas, medios y fanáticos que aplaudieron con entusiasmo el talento de quienes hacen grande al género vallenato.

La ceremonia oficial inició al rededor de las 7:00 p. m. con una gran producción técnica, puesta en escena impecable y un público entregado. Fueron 35 categorías las que reconocieron a compositores, intérpretes, acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, nuevos talentos y figuras consagradas, reafirmando que el vallenato sigue más vivo que nunca.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Peter Manjarrés, quien recibió la estatuilla honorífica por su trayectoria. En medio de aplausos y conmovido, el artista expresó:

“Gracias por darse la tarea de hacer estos premios, que para mí son los mejores de la música vallenata. Recibir este homenaje no fue fácil, porque siento que aún tengo mucho por aportar, aún me hacen falta muchas cosas para engrandecer más el vallenato, siento mucha responsabilidad cuando me hacen un homenaje, aún me siento joven y con fuerza para seguir defendiendo las raíces del género”, dijo con emoción.

La agrupación liderada por Elder Dayán Díaz y el acordeonero Lucas Dangond fue la gran ganadora de la noche en los Upar Awards 2025, al recibir el galardón a Mejor Agrupación Profesional Vallenata del Año. Un reconocimiento que reafirma el impacto y la solidez de este proyecto musical.

Además, el talento individual del equipo también fue premiado: Lucas Dangond fue elegido como Mejor Acordeonero Juvenil del Año, Nemecio Gómez como Mejor Bajista del Año, y Larry Vanegas como Mejor Pianista Vallenato del Año. “Este resultado es reflejo de un equipo de élite, comprometido con la excelencia y con una conexión genuina con el público. Elder Dayán celebró emocionado este nuevo logro colectivo, destacando que el cariño de la gente ha sido clave en este camino que sigue creciendo con fuerza en todo el país”, expresó la agrupación de El Cantor del Vallenato a través de un comunicado de prensa.

Martín Elías Jr, la revelación juvenil

En una noche que quedará marcada en la historia del “Martinismo”, Martín Elías Jr. fue galardonado como Revelación Juvenil en los UparAwards, consolidando su ascenso como una voz joven que honra su linaje musical y conecta con nuevas generaciones.

Acompañado por su madre, Claudia “Caya” Varón, el joven artista conmovió con un mensaje que rápidamente se volvió tendencia:

“Mi gente, ganamos. Gracias a Dios y a ustedes, mis Martinistas. Mami “Caya”, te dedico este triunfo. Papá Elías, desde el cielo, quiero que estés orgulloso. Gracias a “Mi Negra”, a mis managers Carlos Daniel Bloom, y a mi hermano Sebastián Díaz. Los amo.”

cortesía Martín Elías Jr, fue escogido como revelación juvenil.

Este momento no solo representó un logro personal, sino también un homenaje familiar, su mamá “Caya” Varon, también ofreció unas palabras que reflejan la lucha detrás del reconocimiento: “No solo es un premio, es el fruto de años de entrega, disciplina, amor por la música, y sobre todo de tener a Dios como guía en cada paso. Cómo mamá lo he visto caerse, levantarse, seguir y esforzarse, lo he visto llorar de cansancio y cantar con el alma. Y hoy este reconocimiento no es solo tuyo, también es de Los Alcabala”.

Karen Lizarazo, la patrona

La patrona del Vallenato, Karen Lizarazo, ganó el premio a Mejor Cantante Femenina Vallenata del Año.

Lo más importante es que la gloria es para Dios, sanos y salvos y quien nos prestó un talento para alegrar vidas y corazones tristes. Gracias a mi familia, quienes me dieron la educación, mis principios y los que me tienen aquí hoy con humildad. A mi equipo de trabajo, a mis músicos, al homenajeado Peter Manjarrés a quien le debo ese ejemplo de profesionalismo, disciplina y humildad” -Las palabras de Karen Lizarazo al recibir el premio.

Cortesía Karen Lizarazo, mejor artista femenina.

La artista celebra este reconocimiento tras lanzar su último álbum “De amor nadie se muere” un proyecto que le canta al amor propio, a dejar atrás el dolor de un corazón roto y poder expresar todos los sentimientos a través del vallenato. “Decidí abrirme más al público, compartir mis vivencias, mis opiniones y mis emociones reales”, aseguró.

Otros ganadores fueron el cajero Carlos López, Álex Manga como mejor artista internacional; Milagros Villamil como mejor mánager; Omar Geles (QEPD) ha sido escogido como mejor compositor del año, Rolando Ochoa como mejor acordeonero profesional, entre otros.