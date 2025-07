Una denuncia pública realizó la actriz colombiana Natalia Reyes tras ser víctima de robo por la plataforma de domicilios Rappi.

La artista reconocida por sus papeles en películas como Terminator: Dark Fate y Pájaros de verano, señaló mediante un post de Instagram que había sido robada tres veces por medio de esta plataforma.

En el video que publicó se ve cuando llega un domiciliario de esta aplicación y recibe el paquete en cuestión, pero nunca llegó a su destino. Asimismo, mostró las conversaciones con Rappi, a lo que calificó que es como “hablar con un bot”.

Instagram nataliareyesg La actriz Natalia Reyes denunció que la han robado tres veces por una plataforma de envío

“No hay respaldo, no hay atención real. La empresa no responde”, expresó en su publicación.

Además, en la más reciente experiencia solicitó un RappiFavor y pagó un seguro adicional para garantizar la protección del encargo. Sin embargo, el paquete nunca fue entregado, aunque la aplicación indicaba que había sido recogido.

“Después de tres veces, no creo que esto sea una simple coincidencia”, afirmó la actriz, mostrando su preocupación por lo que considera una posible falla sistemática.

Tras la denuncia, muchas personas compartieron sus propias experiencias con la plataforma. Entre los comentarios más frecuentes se encuentran paquetes extraviados, cobros indebidos y falta de reembolsos. Varios usuarios señalaron que la atención al cliente suele ser lenta o nula en casos similares.

Aunque algunos cibernautas defendieron a Rappi asegurando que nunca han tenido problemas. Hasta el momento, Rappi no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso de Natalia Reyes.

Finalmente, la actriz dejó claro que su denuncia no busca únicamente una solución personal, sino llamar la atención sobre un problema que afecta a muchos: “Sé que no soy la única. A muchos les ha pasado, pero no todos tienen cómo hacerlo visible. Por eso, esto tiene que cambiar”.