El cantante vallenato Nelson Velásquez rompió el silencio en una entrevista con La Red, luego de que el Tribunal Superior de Medellín ratificara una condena de cuatro años de prisión en su contra por presunta violación a los derechos de autor.

Aida Victoria Merlano criticó a Yina Calderón por filtrar noticia de su embarazo: “La odio”

Esposo de Cardi B “quiere vivir sabroso”, busca que le pague manutención

¿Cuándo es la final de ‘La casa de los famosos’? En esta fecha se define el ganador del reality

A pesar del fallo en su contra, Velásquez se muestra confiado en que podrá demostrar su inocencia en las instancias judiciales restantes.

Recuerdan la vez en que Altafulla apareció en ‘El man es Germán’, la serie de RCN

“Por ahí vamos, yo creo que ya las últimas instancias se va a demostrar lo que nosotros tenemos. Confiamos en la justicia colombiana y creemos que tenemos la razón en muchas cosas. Cuando haces el daño, ya es difícil hablar de diálogo”, afirmó.

Caracol Televisió Nelson Velázquez habló sobre su situación judicial

Durante la conversación, el músico lamentó que sus intentos por dialogar y resolver el conflicto con las partes implicadas no hayan prosperado: “Yo muchas veces me quise también hablar muchas cosas, propuse hacer canciones en colaboración y reencuentros. Nunca me prestaron atención, creyeron que era más fácil dañarlo a uno, en la forma en la que lo hecho. Y ya las instancias van a demostrar las cosas”.

Sebastián Yatra sorprendió a una pareja en medio de su boda: “Vine a cantarles un ratico”

Velásquez reiteró que seguirá defendiendo su posición y espera que las autoridades judiciales reconozcan los argumentos que ha presentado en su defensa.