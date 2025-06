La reconocida creadora de contenido Aida Victoria Merlano estalló en las redes contra Yina Calderón, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, tras filtrar una noticia de su embarazo.

La influencer criticó que Calderón se haya referido en su momento sobre una situación personal suya, justo cuando no la estaba pasando bien con su estado de gestación.

Y es que recientemente Merlano ofreció una entrevista al personaje Diva Rebeca, interpretado por Omar Vásquez, en la que le preguntaron directamente por la ruptura de su amistad con Calderón.

La contesta de la influencer hizo que Yina se desquitara y sacara los ‘cueritos al sol’ en contra de Aida Merlano, aprovechando su salida del reality para generar de nuevo protagonismo en el debate público.

Merlano acusó en el programa a Calderón de haber filtrado que estaba en embarazo justo en un momento “delicado”.

“La odio. Yo no sé cómo se enteró. Ella tiene páginas de chismes, seguro alguien le fue con el cuento. Un día salió y dijo: ‘Ya no me voy a pelear más con Aida porque no peleo con mujeres embarazadas’. Yo no tenía ni ocho semanas, tenía riesgo de aborto. Estábamos rezando para que el bebé se agarrara”, dijo la influencer, bastante afectada.

Ante esto, Calderón escribió de inmediato en el perfil de Instagram de la Diva Rebeca: “Cuidadito y te sale parecido a mí”, haciendo referencia al bebé de Merlano que nacerá en los próximos meses.