En un reality donde las tensiones están a flor de piel y los egos luchan por imponerse, los señalamientos y las críticas se han convertido en pan de cada día. Sin embargo, durante la gala número 108 de ‘La casa de los famosos Colombia’, uno de los enfrentamientos más comentados surgió entre el actor Andrés Altafulla y la influencer Yina Calderón, justo en medio de la décimo octava ronda de nominaciones.

(Le puede interesar: ¿Es su día de suerte? Estos son los números que le darán fortuna el 14 de mayo, según Mhoni Vidente)

Todo ocurrió en plena actividad de nominación, ambientada esta vez como “el juicio final”, una semana crucial con doble eliminación incluida. Los participantes tenían en sus manos alcancías con puntos que debían distribuir entre dos compañeros, una dinámica aparentemente sencilla que se convirtió en el escenario perfecto para que estallara la discordia.

Altafulla, con la contundencia que lo ha caracterizado desde su entrada al reality, fue el cuarto en participar y no tardó en hacer su jugada. Se acercó a Yina Calderón, la miró de frente y lanzó una de las críticas más duras escuchadas en la temporada.

(Vea aquí: ¿Cómo hacer frambuesas con chocolate? Siga este paso a paso)

“Me pareces todo lo malo de esta casa, no solo de la casa, sino también de la sociedad. (…) No respetas ni siquiera a tu mamá en el mensaje que te mandó el Día de las Madres. Entonces pedirte que respetes a alguien, ya entendí que es imposible”, dijo sin titubeos, mientras le entregaba sus cuatro puntos de nominación.

La influencer, como era de esperarse, no se quedó callada. Al notar que Altafulla también le dio puntos a Camilo Trujillo, disparó: “Lambón, por eso no le da los motivos. Está de lambón, igual es con las mujeres, porque contra los hombres no puede, Carla”, refiriéndose también a Carla Giraldo, una de las presentadoras del programa.

(Lea también: Beatriz Álvarez reveló que se separó de Marcelo Dos Santos por una infidelidad)

La confrontación no solo generó una ola de reacciones dentro de la casa, sino también fuera de ella, donde los televidentes no tardaron en replicar fragmentos del discurso de Altafulla, que ha sido calificado por muchos como “lapidario” y “necesario”, mientras otros lo consideraron excesivo.

La polémica se suma al ambiente de tensión que reina en esta fase del juego. En la temida placa de nominados de la semana están Yina Calderón, Camilo Trujillo, La Jesuu —quien fue enviada a la cuerda floja por decisión del líder de la semana, Emiro Navarro—, además de Andrés Altafulla, quien carga con una nominación perpetua hasta la semifinal, y La Toxi Costeña, nominada por la recién eliminada Karina García.

(Le sugerimos: ¿Por qué se acabó ‘Padres e hijos’? Esto reveló la actriz Haydée Ramírez)

Este miércoles 14 de mayo se conocerá quién será el próximo eliminado, pero desde ya, lo que muchos seguidores del programa tienen claro es que el verdadero “juicio final” no está en las votaciones, sino en cada palabra dicha frente a las cámaras. Y en esta ocasión, Altafulla dejó claro que su veredicto contra Yina fue sin apelación posible.