La confirmación del fin del matrimonio entre Marcelo Dos Santos y Beatriz Helena Álvarez no pasó desapercibida.

Karina García hizo enfurecer a la ‘Toxi Costeña’ tras videollamada: “A los hombres no les gusta las mujeres vulgares”

Hernán Orjuela habló sobre uno de sus mayores fracasos: “Esa emisora era número uno, pero yo me la tiré”

Thalía le envió emotivo mensaje a Karol G por mención que hizo en su documental: “Me inspiras”

Las redes sociales se llenaron de comentarios, pero fue la propia periodista y coach quien decidió aclarar públicamente los motivos de la ruptura.

En entrevista con La Red, Álvarez habló de una “delicada infidelidad”, revelación que más tarde amplió en una conversación íntima con la Revista Vea.

Instagram real2santos Beatriz Álvarez y Marcelo Dos Santos.

Aunque la amistad entre ambos se extendió por casi 20 años, el matrimonio apenas duró 10 meses. Beatriz explicó que la separación se concretó a comienzos de abril y que eligió contar su versión como una forma de cerrar emocionalmente ese capítulo.

“Así como compartí que estaba enamorada, sentí que también debía contarle a mi comunidad que estoy separada”, confesó. Reconoció que existió una infidelidad y cuestionó la costumbre de maquillar la verdad con eufemismos: “Antes solíamos ocultar estas cosas. Decíamos ‘diferencias irreconciliables’, pero ya no hay que hacerlo”.

Instagram Beatriz Álvarez confesó la infidelidad que acabó con su matrimonio

A pesar de la traición, aclaró que esta no fue la única causa de la ruptura. La relación ya mostraba fisuras poco después de la boda. “La convivencia duró apenas cuatro meses. Empecé a notar actitudes que me hicieron pensar que era mejor estar por decisión y no por obligación”, explicó.

“Hay otros aspectos que no me corresponde mencionar. Tienen que ver con decisiones que él tomó desde su libertad. Yo creo que amar también es permitir que el otro actúe según su voluntad. La verdad no me interesa lo que pase con él más adelante. Lo que quiero es desvincularme de esta historia y darle un cierre”, indicó.

Instagram @real2santos

La periodista también fue clara en que no considera la posibilidad de una reconciliación: “Una deslealtad es suficiente. Amar también implica fidelidad, y cuando esta se rompe, no hay manera de continuar, sin importar los matices”.

¿Cómo se enteró Beatriz Álvarez de la infidelidad de Marcelo Dos Santos?

Sobre cómo se enteró de la infidelidad, contó que fue una tercera persona quien se lo comunicó. Luego, Marcelo lo confirmó, aunque, según Beatriz, nunca pidió perdón ni buscó reparar el daño.

Destacó que ha enfocado sus energías en su crecimiento personal y profesional. Actualmente canaliza sus experiencias a través de un podcast y un libro, herramientas que, afirma, le han permitido sanar sin victimizarse.