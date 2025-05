Hernán Orjuela Buenaventura es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión colombiana de los años noventa.

Receta para preparar una deliciosa gelatina de fresas con crema

César Escola enfureció con comentario que hizo el imitador de Pipe Peláez en ‘Yo me llamo’: “No jodás, tú”

Así luce actualmente Isabella Damla Güvenilir, la niña que protagonizó la telenovela ‘Elif’

Fue presentador de recordados programas como Sábados Felices, También caerás, No me lo cambie y Día a Día, entre otros. Su carisma y versatilidad frente a las cámaras lo convirtieron en una figura muy querida por el público.

Hernán Orjuela

Aunque desde hace casi diez años reside en Miami, Estados Unidos, el vínculo con Colombia sigue ahí. En entrevistas y redes sociales, el comunicador social aprovecha para compartir reflexiones, anécdotas y experiencias tanto del pasado como de su vida actual.

Recientemente, en una entrevista, Orjuela habló abiertamente sobre su faceta como empresario, una labor que ha desempeñado paralelamente a su carrera en medios. Reveló que, además de la televisión y la radio, siempre estuvo involucrado en el mundo del espectáculo como organizador de eventos.

Scarlett Johansson y Bad Bunny despedirán la temporada 50 de Saturday Night Live

“Fui empresario toda la vida. Organicé conciertos, festivales... Gané mucha plata y también la perdí toda”, confesó con sinceridad.

Peor no siempre le fue bien. Uno de los momentos más difíciles que enfrentó fue en los años noventa, cuando organizó varios eventos musicales, entre ellos un festival de merengue y un festival de verano con artistas de gran renombre como Juan Luis Guerra. Sin embargo, no todo salió como esperaba.

Uno de los momentos más difíciles que enfrentó fue en los años noventa.

“Ese festival fue un infierno. Perdí 400 millones de pesos, que en esa época era una cantidad impresionante. Lo perdí todo”, relató.

También habló sobre la radio cuando estuvo en Radio Fantasía que fue un momento difícil. “Luego pasé a ser director de una cadena que se llama Bienvenida, de Caracol, paso después a ser parte de nuevo mundo, de las emisoras básicas, luego me voy para Radio Fantasía, fui programador, muy mal programador porque me tiré la emisora, era número uno, pero yo me la tiré”.