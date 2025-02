El actor Gonzalo Escobar, más conocido como ‘Coco’, es uno de los participantes de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ transmitida por el Canal RCN.

Estos últimos días ha estado en el ojo del huracán pues ha tenido problemas con el llamado “team brujas”, y con Karina García.

Por eso, los televidentes y cibernautas les ha llamado la atención la vida de este actor que nació en Pereira, y actualmente tiene 54 años.

La gente no ha entendido que Coco está dando show. ¿Nunca se vieron la casa de los famosos México o Telemundo? Así se pelea, igualandose a las más locas. Ese man se les puso a su nivel y ellas no soportaron.#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/bYZMPrp62d — 🌟🌟 (@med97ag) February 22, 2025

Escobar duró 20 años viviendo fuera del país y, después regresó para actuar en la recordada novela ‘La Ley del Corazón’ y este año en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Asimismo, el artista es reconocido por haber participado en una serie de televisión musical colombiana llamada ‘Oki Doki’ entre 1992 y 1997.

La serie que fue muy popular en el país y en Colombia se trataba de un grupo de jóvenes que vivían en una casa llamada ‘Oki Doki’ y que se dedicaban a la música.

En esa producción Gonzalo hacia un personaje llamado ‘Coco’, que de ahí surgió su apodo artístico. “El bullying acá en Colombia fue impresionante conmigo. A mí me sacaban de las fiestas. Entraba por una puerta y me sacaban por otra en las discotecas. Me odiaban mucho los pelados”, comentó en una entrevista.

Luego, en el año 1999 se iría del todo a Estados Unidos y allí tendría a su hijo Gonzalo Escobar Jr., quien ahora llama la atención de todas las seguidoras por su atractivo.

¿Quién es el hijo de Coco de ‘La Casa de los Famosos’?

Y es que Gonzalo Jr nació en Estados Unidos en el año 2002 y actualmente tiene 23 años. Su madre es Julia, una mujer de Argentina.

En sus redes sociales muestra su vida de joven, pues estuvo la mayoría de su tiempo junto a su madre en Miami.

Esto hizo que la relación con su padre no fuera tan cercana, sin embargo, Gonzalo sí ha estado presente en la vida del joven.