El nombre de Tylor Chase, recordado por millones de jóvenes que crecieron viendo el ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’, volvió a sonar en redes sociales. Esta vez, no por un nuevo proyecto actoral, sino por un video difundido en TikTok en el que se le observa en condición de calle en Riverside, California.

Leer más: Operativo contra el ‘cococho’ en el mercado terminó con hallazgo más delicado: cervezas ‘Coronitas’ y ‘Águilas’ falsificadas

La grabación, publicada el pasado 24 de septiembre y que se volvió viral rápidamente, generó un intenso debate entre usuarios de internet y fans que buscaron ayudar al actor de 36 años.

La escena fue registrada por la creadora de contenido @lethallalli, quien reconoció al actor en plena vía pública. En el breve clip, Chase aparece con aspecto descuidado, mirando hacia la cámara y pronunciando con dificultad: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

Tras descubrir la situación en la que se encontraba el actor, recordado por su papel en la popular serie juvenil, fanáticos organizaron una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesidades básicas de la exestrella del cine y la tv, como alimentación y vivienda.

Ver también: Cae falso concesionario con más de 200 personas estafadas y 7.700 millones de pesos de falsas compraventas de carros

La iniciativa, ejecutada el pasado miércoles, sumó donaciones y mensajes de apoyo en pocas horas, evidenciando la solidaridad de la comunidad digital que lo recuerda como parte de su infancia televisiva.

De acuerdo a información preliminar, se reunieron 1.207 dólares, con los cuales compraron zapatos, artículos de higiene, alimentos y ropa para el actor. En los nuevos videos, Chase aparece sonriente mientras revisa las bolsas con los obsequios, se toma fotografías con sus seguidores, e incluso se deja echar agua en la cabeza para ser peinado por quienes le brindaron la ayuda.

Le sugerimos: Detienen a estudiante de 13 años tras alarmante pregunta que hizo en ChatGPT

Asimismo, sus fans lo abrigaron con un gorro y una chaqueta para cubrirlo del frío de la noche, además le regalaron una mochila para guardar sus cosas. La tiktoker señaló que le preguntaron directamente qué necesitaba, y él respondió que unas botas. Por el momento, no se sabe si ha recibido otro tipo de ayuda.