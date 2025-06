La finalista de ‘La casa de los famosos Colombia 2025’ sorprendió durante una entrevista con la periodista Tenay Rodríguez. Melissa Gate no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su condición dentro del espectro autista y las dificultades que atravesó durante su participación en el reality de Canal RCN.

Aunque no logró alzarse con el título y quedó en segundo lugar tras el cantante barranquillero Altafulla, Gate se convirtió en una de las concursantes más queridas por el público. Su carisma frente a las cámaras y su constante generación de contenido la posicionaron como una de las participantes más comentadas en redes sociales a lo largo de los cuatro meses de competencia.

Gate describió cómo manejó sus crisis de ansiedad dentro de la casa, manteniendo en secreto su lucha personal. “Tuve ataques de ansiedad, me iba a sufrir en el baño para que nadie me viera porque igual el show debe continuar, había momentos en los que no podía respirar bien y me encerraba”, confesó con la voz quebrada.

La influenciadora explicó que su diagnóstico corresponde a un grado leve del espectro autista, evaluado por profesionales y confirmado por expertos en el tema. “El mío es en un grado leve, es algo fácil de manejar. Según el nivel de autismo que tenga la persona, es como más complicado”, detalló durante la conversación.

Gate compartió las técnicas que desarrolló para sobrellevar los momentos más difíciles: “Yo hago mis pataletas, pero trato de controlarme al máximo, de guardar mi compostura. Además, hablarme mucho a mí misma, y de recordarme que soy un adulto”.

Describió con crudeza cómo se manifestaban sus crisis: “Los ataques de ansiedad son algo que tú no controlas, eso es algo que te dio y ya. Tú empiezas a sentirte mal, te dan náuseas y empiezas a vomitar”. Su método de recuperación consistía en volver a su centro emocional: “Lo que yo hacía era volver a mi centro y empezaba a pensar en que debía respirar, esa es la clave para todo y centrarte en por qué estás aquí, qué estás haciendo”.

Actualmente, Melissa se encuentra en terapia psicológica para procesar la experiencia vivida. “En este momento estoy en terapia psicológica porque el trance de estar encerrado tanto tiempo y después salir a una realidad que, de pronto, no era la que tú te estabas esperando, es difícil”, reconoció.