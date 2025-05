Una opinión dada durante la transmisión de “Buen Día Colombia”, hoy tiene en el centro de una polémica mediática a Ana Karina Soto, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana durante las últimas dos décadas.

La controversia comenzó cuando Karina García, recién eliminada de “La Casa de los Famosos Colombia”, visitó el programa matutino de RCN para hablar sobre su experiencia en el reality show. Durante la entrevista, García mencionó sus diferencias con otras participantes, incluyendo a Yina Calderón y la Toxi Costeña. En ese momento, Soto expresó su percepción personal sobre la situación, sugiriendo que podría existir cierto grado de celos por parte de la Toxi hacia Karina en relación con Altafulla, actual participante del reality.

Lo que parecía un comentario ordinario dentro de la dinámica habitual del programa se convirtió rápidamente en el detonante de una avalancha de agresiones virtuales contra la presentadora.

“Hoy me siento profundamente triste y asustada”, confesó Soto a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 2 millones de seguidores. “Hice un comentario en uno de los programas que conduzco, sin ninguna mala intención, como parte de la dinámica de debatir situaciones y comportamientos que vemos en ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Jamás imaginé que eso desataría una ola de ataques, ofensas, insultos, odio y hasta amenazas hacia mí y mi familia”.

La presentadora, visiblemente afectada, enfatizó que durante su trayectoria en el medio se ha caracterizado por mantenerse alejada de las polémicas: “Me duele, me angustia y, sobre todo, me sorprende. Siempre he hecho mi trabajo con mucho respeto, amor y profesionalismo. No me mueve el morbo, ni el escándalo, ni la cizaña, ni la falta de respeto, y mucho menos el odio”.

A pesar de defender su derecho a expresar una opinión, Soto no dudó en ofrecer disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos: “Mi intención jamás fue herir, perjudicar, irrespetar a nadie, ni a ella ni a su familia. Asumo lo que dije y como lo dije, simplemente fue una opinión, una percepción de algo, en ningún momento la ofendí, la ataqué, la agredí y si su fandom o su familia lo sintieron así, les ofrezco una disculpa”.

“Mi papá está preocupado, asustado, mi hermana, Alejandro, Dante... Lo pensé mucho antes de hacerlo, pero es importante la reflexión de lo que está pasando”, reveló Soto, haciendo referencia al impacto emocional que estos ataques han tenido en su familia.