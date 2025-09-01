La presentadora Ana Karina Soto, una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana por su participación en Buen día, Colombia, sorprendió a sus seguidores al compartir que atraviesa un complejo cuadro de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora decidió hablar abiertamente que tiene cálculos renales. Además, pidió consejos para sobrellevar el dolor.

“Les cuento que estuve leyendo todos los mensajes que me escribieron, gracias por todas las recomendaciones, para las personas que han sufrido de cálculos en los riñones saben lo duro que es”, indicó.

Instagram karylamas Ana Karina resaltó que su médico le ha dicho que posee un umbral del dolor mucho más alto de lo común.

De inmediato los cibernautas le pusieron mensajes de apoyo y recomendaciones de quienes han pasado por la misma condición.

“Afortunadamente, pues soy una mujer, no sé si muy fuerte, mi doctor dice que tengo el umbral del dolor muy alto, estoy haciendo un tratamiento, me estoy cuidando, estoy tomando mucha agua, todo lo que se necesita, mejor dicho, para estar bien. Lo importante es la salud, lo importante es cuidarse”, agregó.

Igualmente, la presentadora también compartió que sigue un tratamiento médico que incluye hidratación constante, cambios en la rutina y visitas periódicas a centros especializados.

De hecho, relató que acudió recientemente junto a su padre a un lugar recomendado por su doctora, donde le aplicaron sueros para fortalecer sus defensas y aliviar los dolores asociados tanto a los cálculos como a sus migrañas.

“Lo necesito muchísimo, necesito subir estas defensas, la doctora me dijo. Y por supuesto cuidarme con todo el tema del clima y también de mis riñones, así que bueno, aquí estamos, ah, y también para las migrañas”, afirmó.