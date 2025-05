Durante su participación en la edición ‘All star’ de “La casa de los famosos”, Manelyk González, reconocida figura de la televisión latinoamericana, conmovió a la audiencia al revelar aspectos profundamente personales de su vida que había mantenido en privado hasta ahora.

Le recomendamos: Así lucía la ‘Toxi costeña’ antes de ser famosa con su canción ‘Macta llega’

La estrella de reality shows como ‘Acapulco Shore’, ‘Super Shore’ y ‘Resistiré’ confesó ante las cámaras que, en los inicios de su carrera, tomó la difícil decisión de interrumpir un embarazo para priorizar sus aspiraciones profesionales. “Cuando empecé a ser famosa, quedé embarazada y tomé la decisión de no tener a este bebé porque sentía que me iba a arruinar la vida y la carrera, estaba apenas comenzando”, expresó González durante una conversación con sus compañeros.

La influencer mexicana admitió que hoy cuestiona si aquella fue la mejor decisión: “No sé si pude haber tomado la decisión contraria, pero sí es algo que me hubiera gustado pensar un poquito más”.

Sin embargo, lo que verdaderamente impactó a los espectadores fue su revelación sobre haber sido víctima de una experiencia de abuso sexual durante su niñez, experiencia que había silenciado por años. González explicó que solo con el tiempo pudo comprender la magnitud de lo ocurrido: “Cuando recordé este suceso fue como que se me cayó toda mi máscara, se me cayó toda mi barrera, se me cayó toda esa Manelyk que no le pasaba nada, se me cayó mi mundo”.

Le sugerimos leer: Participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo tuvo que dejar la competencia por problemas de salud

Tras procesar estos recuerdos, la influencer atravesó episodios de ansiedad y depresión. Su testimonio ha generado gran empatía entre seguidores y compañeros, quienes respaldan su valentía al visibilizar situaciones que muchas personas experimentan en silencio, contribuyendo así a crear mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental y el respeto hacia quienes han vivido experiencias traumáticas.