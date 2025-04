La actriz y presentadora paisa Carla Giraldo, de 38 años, ha protagonizado varias polémicas en los últimos años, principalmente desde su participación en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2021, en el que resultó ganadora del premio mayor de 200 millones de pesos.

Giraldo es reconocida por trabajar en producciones televisivas como ‘Las muñecas de la mafia 2′, ‘Loquito por ti’, ‘La ley del corazón’, ‘Francisco el Matemático’ y ‘Me llaman Lolita’. Pero además ha tenido destacadas participaciones en realities: en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ como competidora en 2021 y en ‘La casa de los famosos Colombia’ como presentadora de las dos temporadas (2024 y 2025).

En ambos formatos tuvo problemas de convivencia con sus compañeras. Durante la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ fue bastante comentada en redes sociales la mala relación entre Giraldo y Cristina Hurtado, también presentadora del reality.

De hecho, Giraldo y Hurtado protagonizaron un tenso momento en vivo mientras conducían el programa, episodio que la actriz describió tiempo después como “un día triste”.

“Normalmente, a Cristina le gustaba recibir y despedir el programa, así como recibir después de las desconexiones y hacer todo. Y está bien. Pero ese día, después de terminar de hablar con los famosos, ella se quedó callada, entonces yo le dije: ‘Sorpresas nos dan los famosos todos los días’, esperando a que continuara. Ahí fue cuando le pregunté con qué íbamos y me respondió: ‘Dígalo usted, que usted hizo la tarea’”, recordó Carla en una entrevista con el programa Impresentables, de la emisora Los 40.

Giraldo recordó ese momento como algo muy incómodo. “Cuando ella dice eso yo miro a la cámara, como diciendo: me salvan y me cuentan con qué vamos, o aquí me toca decir que no tengo idea. Ahí me gritan que ‘beneficios’, entonces yo: ‘Sí, beneficios. Chao, Colombia. ¡Nos vemos mañana!’. Y ahí salí y me fui a llorar”.

Su enemistad con la comediante Liss Pereira en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2021 también dio mucho de qué hablar en su momento. Carla Giraldo recordó en el programa de entrevistas ‘La sala’ de Laura Acuña cuál fue la situación que fracturó para siempre su relación.

Ocurrió durante un reto de eliminación, en el que tanto Carla como Liss estaban en el balcón, sin competir. Pero a Giraldo le pareció que los amigos de la comediante que sí estaban cocinando hicieron trampa, por lo que arremetió contra Pereira.

“Estaban haciendo trampa, a mí no me gusta la trampa, y me volteo y le digo a Liss que sus amigos estaban haciendo trampa abajo. ‘¿Ese es el ejemplo para tu hijo?, ¿la mentira?’, le dije, y claro, me fusila”, contó la actriz.

Esto desató una fuerte discusión entre ellas. Giraldo reconoció luego que no estuvo bien la manera en la que actuó, pero Pereira no le aceptó las disculpas.

“La embarré, porque debí decirlo de otra manera. Yo no me metí con su hijo, sino con el ejemplo que se estaba dando”, dijo Carla.