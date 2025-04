La famosa fiesta de los sábados en ‘La casa de los famosos Colombia’ se realizó el pasado 19 de abril, en la cual hubo muchas sorpresas y surgieron bastantes críticas por parte de los televidentes y cibernautas.

Marcelo Cezán terminó llorando en televisión junto a su invitada, Isa Mosquera

El actor William Levy no acepta cargos tras arresto en restaurante de Florida

Juan Carlos Giraldo, de ‘La red’, reveló que fue víctima de estafa durante Semana Santa

La primera de ellas fue la participación de la DJ Marcela Reyes, quien es ampliamente conocida, y amiga de Karina García y Yina Calderón en la vida real. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de críticas cuando no les habló en toda la velada.

Algunos comentarios de los cibernautas fue que la artista estaba molesta con ellas y no las saludó. Pero, luego la DJ aseguró que la producción en todo momento le advirtió que no podía entablar con ellas ningún tipo de conversación, y por eso se mostró tan distante.

Así fue el reencuentro entre Yina Calderón y Giovanny Ayala

Pero, otro de los casos que llamó la atención esa noche, fue la de Yina llorando porque el cantante Giovanny Ayala, quien según fue su pareja, se presentó en la fiesta para cantar.

Así se veía Karina García, de ‘La casa de los famosos’, cuando grabó videoclip con Legarda

El intérprete de música popular empezó a cantar y mientas eso pasaba, Yina estaba llorando y sentada en un lugar apartada. Recordemos que el cantante ha negado en repetidas ocasiones que haya sido pareja de la creadora de contenido.

“¡Ay Dios mío! No, pero esta casa qué...”, dijo Yina Calderón, quien fue enviada al confesionario. Ella regresó y se alejó del artista de 48 años, quien sí aprovechó la ocasión para compartir algunas reflexiones que fueron consideradas como indirectas.

Esto dijo Giovanny Ayala en ‘La casa de los famosos’ de Yina Calderón

El artista compartió unas palabras durante la presentación que los seguidores lo tomaron como indirectas. “Si Dios lo permite, nos van a perdonar. ¿Alguna vez los han perdonado a ustedes? ¿Sí se han puesto de rodillas?”.

Luego, uno de los músicos manifestó: “¿Eso qué fue? ¿Una indirecta para alguien o qué?”, y Giovanny dijo: “No, es que uno a veces comete errores y hay que aceptarlos”.

También en una dinámica de Marcela Reyes en sus redes sociales le preguntó a Ayala por qué Yina se había comportado de esa manera, a lo que él le respondió entre risas: “Porque Yina está brava conmigo y está enferma de una muelita”.

¿Qué pasó entre Giovanny Ayala y Yina Calderón?

La creadora de contenido contó por qué le tiene rabia al cantante. “Yo les voy a contar una anécdota que me pasó con Giovanny. En ese momento no tenía empresa, me fui para San Victorino porque él estaba cumpliendo años y me compré una pinta más ‘loba’ porque no sabía de estilo. Eran unas botas hasta la rodilla, un vestido fosforescente y me veía re mal”.

Captan a Claudia Bahamón de vacaciones en Palomino, La Guajira: ¿Estaba con Simón Brand?

“Después me fui para la finca de él y yo estaba tragada de Giovanny. Él me recibió bien, al igual que sus hijos, pero al mes, cuando fue todo el escándalo, salió en un medio de comunicación diciendo que me había ido a la fiesta como un payaso, por eso es que no creo en los hombres”, dijo.