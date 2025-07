¿Ha vivido usted la experiencia de probar una deliciosa galleta recién horneada, crocante por fuera y melcochuda en el centro? Pues la barranquillera Vanessa Jadad es experta en preparar estas delicias.

Su toque secreto es ponerle amor a cada receta y la intención de que quien las pruebe, sienta una sensación de refugio y calidez de hogar.

Jadad fundó una de las marcas de repostería de lujo artesanal que desde hace cinco años ha venido creciendo en Colombia con puntos físicos y domicilios en Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cartagena. Por ello, esta joven emprendedora entró en la lista ‘30 Under 30’ de México, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica y República Dominicana, y porque además, tiene actualmente una facturación anual superior a los US$3 millones.

En diálogo con EL HERALDO La comunicadora social y publicista, contó su proceso de crecimiento y cómo seguirá impulsando su marca ‘Somos Braun’, que ya avanza en su expansión nacional e internacional.

Una bendición en pandemia

En medio de la adversidad de la pandemia, Vanessa logró convertir un pasatiempo en un próspero negocio. Ella, a sus 24 años, comenzó su aventura empresarial horneando galletas en la cocina de su hogar, buscando una forma de distraerse y aportar un poco de dulzura en tiempos difíciles. Por fortuna esta idea terminó por llevarla a tener cambios positivos en su vida.

“Desde que tengo 12 años he hecho galletas en casa con mi mamá, lo hacía en mis tiempos libres porque este es mi postre favorito. Entonces en la época de pandemia me fui a la cocina para hacer unas galletas y le tomé una foto; esto simplemente para mis amigos, les pregunté que si las empezaba a vender, me dijeron que sí y se corrió la voz. De un momento a otro me tocó crear una marca”, contó Jadad.

Vanessa en aquel momento trabajaba de manera independiente diseñando marcas, haciendo branding y manejo de redes sociales, pero aquello que estaba haciendo para otras marcas decidió implementarlo en ‘Braun’.

“La gente estaba muy ansiosa porque estábamos pasando por una situación demasiado compleja, y yo creo que ese bocado de una galleta calientica, recién horneada, pues empezó a alegrarles la vida a muchos. Empezamos a vender a domicilio y desde la casa despachábamos. Solo teníamos un sabor y cuando empezó a crecer el negocio, nos tomamos la tarea de desarrollar más sabores poco a poco”.

Perfeccionó la receta

La joven confiesa que estuvo mucho tiempo en la cocina buscando lo que para ella era la receta perfecta de una galleta.

En su mente existía una sola consigna: conquistar el paladar de las personas que probarían este rico postre.

Por ello, Jadad no descanso hasta que todas sus galletas quedaran crocantes por fuera y blandas por dentro, pero lo que también buscaba era que se consumieran recién horneadas.

“Galletas hay muchas, delgaditas, gorditas, crocantes, de todos los tipos, pero a mí me encantaba esa galleta recién horneada, que por fuera esté crocante y suave en el centro, y aunque soy empírica en esto de la repostería, me puse a investigar y a entender cómo funcionaban los ingredientes y cómo podía lograr esa textura, pero lo que si te puedo decir es que mis galletas son hechas con mucho amor”, contó la joven emprendedora.

Actualmente cuenta con sedes en Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá, pero próximamente su marca podrá encontrarse a nivel internacional y esto la tiene muy motivada a seguir explorando sabores y propuestas. “Todos los meses sacamos un nuevo sabor, y nos sentimos demasiado contentos de estar en un listado tan prestigiosa elaborado por Forbes”.