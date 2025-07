Vanessa Jadad, fundadora y directora de ‘Somos Braun’, se abre paso entre los jóvenes empresarios más influyentes de América Latina. La barranquillera de 29 años fue seleccionada por la revista ‘Forbes’ como parte de su lista regional ‘30 Under 30’, que por primera vez incluye a Colombia junto a otros países como México, Perú, Chile y varias naciones de Centroamérica y el Caribe.

Jadad lidera un emprendimiento de repostería artesanal que nació en la cocina de su casa y hoy se consolida como una marca de galletas premium con presencia en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Según cifras de la empresa, ‘Somos Braun’ supera los 3 millones de dólares en facturación anual y ya avanza en su proceso de expansión nacional e internacional.

Lo que comenzó como un pasatiempo en medio de la pandemia de 2020 se transformó rápidamente en un negocio familiar. Las restricciones sanitarias afectaron la estabilidad económica de su hogar —su padre, odontólogo, se vio forzado a cerrar consultorios y restaurantes— y cocinar se convirtió en un refugio. Fue entonces cuando Vanessa, apasionada por la repostería desde niña, decidió probar una receta de galletas que, sin planearlo, marcaría el inicio de su emprendimiento.

“Tenía muchos años probando recetas y en la primera semana de pandemia hice una y me quedó tan rica que le dije a mis amigas: ‘¿será que las vendo?’; me dijeron que sí y ahí empecé con el voz a voz”, reveló en una entrevista que tuvo con EL HERALDO en mayo de 2021.

La respuesta fue inmediata. Los pedidos se multiplicaron entre conocidos y clientes nuevos, y toda su familia se involucró en el proceso: su papá ayudaba a preparar los ingredientes, su mamá en la cocina, y su hermana menor organizaba las entregas. Incluso dos colaboradoras cercanas a la familia, Sol y ‘Ñaña’, se sumaron al equipo, apoyando en las largas jornadas de producción.

Con el crecimiento del negocio, la casa quedó pequeña. “Llegó un momento que me dio pena con los vecinos porque eran muchos domiciliarios en portería, yo estaba en un piso nueve y era un poquito incómodo. Encontré la oportunidad de mudarme a una cocina y desde que lo hice me ha permitido seguir creciendo mucho más”, explicó Jadad en esa misma entrevista.

Otros colombianos en la lista ‘30 Under 30’

Además de Vanessa Jadad, otros jóvenes colombianos fueron incluidos en la edición 2025 de esta prestigiosa selección que resalta el talento y liderazgo de las nuevas generaciones en América Latina.

En la categoría de Negocios y Finanzas destacan Isabella Espinosa, fundadora de Baobab; Lucas Muñoz, gerente general de Mimos; Vanessa Rodríguez, gerente de Efecty; Jaime Giraldo, creador de The Next Shot Group; Juan Pablo Urrea, CFO de Rentandes; Gabriela Tafur, directora de LatidoTV; Gustavo Correa, cofundador de Blow Up; y los creadores de Colombia Tech Week y Alfred, entre otros.

En Tecnología e Innovación, aparecen Julián Núñez de Yuno; José Vicente Gedeón y Alberto Chejne de Cobre; Valentina Valencia de Vaas; y Sebastián Zorro de Supra, entre otros emprendedores que están impulsando proyectos tecnológicos desde el país.

La categoría de Ciencia, Educación e Industrias Creativas incluye a Jorge Enrique Rincón, creador de Debate al Cole; Paula Shalom Fuquene, de True Identity; y Juan Pablo Aristizábal, director de la Fundación Aprender a Quererte.

En Impacto Social y Sostenibilidad, figuran nombres como Juan David Amaya y Gabriela Hernández, creadores de Life of Pachamama; Lali Fernando Riascos, activista del Pacífico colombiano; y Stephany Carvajalino, cofundadora de The Biz Nation.

Finalmente, en Deportes y Entretenimiento, varios rostros ya conocidos internacionalmente, como el ciclista Egan Bernal, el futbolista Luis Díaz, la tenista Camila Osorio, y los cantantes Beéle y Manuel Turizo, completan la lista de los colombianos destacados.

Con esta edición, ‘Forbes’ reconoce por primera vez de manera conjunta el talento emergente de Colombia y otros países de la región, visibilizando a quienes, desde distintos campos, están contribuyendo a construir el presente y el futuro de Latinoamérica.