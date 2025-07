La reconocida actriz colombiana Aída Morales compartió en entrevista con Los 40 algunos episodios poco conocidos de su carrera.

Contó, por ejemplo, que cuando audicionó para la exitosa producción A corazón abierto, casi no le permitieron hacer casting porque la encasillaban como actriz de comedia. Sin embargo, logró demostrar su talento dramático y convenció a los directores, quienes no dudaron en integrarla al elenco.

Pero más allá de su trayectoria actoral, Aída Morales sorprendió al relatar un momento incómodo que vivió en el recordado programa Muy buenos días, espacio matutino que durante años fue visto a diario por miles de colombianos.

Jota Mario y Laura Acuña en Muy buenos días.

Según relató, su primera experiencia allí fue traumática: “Yo fui porque estaba promocionando la novela Marido a sueldo. Me invitaron a entrar al set y me senté, pero ninguno de los presentadores me saludó. Yo los saludé y ni siquiera me respondieron”, aseguró.

La situación empeoró cuando inició la transmisión en vivo: “Apenas dijeron ‘al aire’, todos se levantaron a saludarme con una sonrisa y un beso. Durante la entrevista todo parecía perfecto, pero en las pausas comerciales volvían a ignorarme por completo. Yo solo pensaba: ‘Quiero irme ya’”. Al finalizar la grabación, la actriz se despidió, pero tampoco recibió respuesta.

Tras esa experiencia, Morales decidió evitar el programa durante años, pidiéndole a su equipo de prensa que no la volviera a enviar allí.

Incluso Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos, comentó que Jota Mario Valencia, uno de los presentadores más recordados, no era precisamente el más empático, y también lo hizo sentir incómodo en su momento cuando fue a entrevistarlo.

No es la primera vez que figuras del entretenimiento colombiano relatan experiencias incómodas con ‘Muy buenos días’.