La nueva temporada promete incorporar contenidos renovados para su audiencia. Una de las mayores especulaciones giró en torno a la participación de Ariel Osorio, quien actualmente conduce ‘La Corona TV en City TV, y fue parte del programa en el pasado.

Sin embargo, se aclaró que la conducción estará a cargo de otro periodista, acompañado por Alejandra Serje.

Serje, quien no había comentado sobre su salida del proyecto anterior junto a Osorio, decidió romper el silencio a través de sus redes sociales. En una dinámica de preguntas y respuestas explicó que “se han tejido muchas versiones alrededor” que la califican de “traicionera y desleal”, lo cual desmintió.

Según dijo, prefirió no aclarar antes su salida porque consideró que actuó de forma correcta. La comunicadora manifestó sentirse agradecida con su paso por La Corona TV, proyecto en el que asegura que entregó todo su esfuerzo y compromiso.

Agregó que la decisión de cambiar de rumbo obedeció a la búsqueda de mayor estabilidad profesional. “No se ajustaba a mis necesidades y quería un proyecto que me diera más estabilidad. Cuando tomé esa decisión, no sabía que volvería Lo sé todo”, afirmó.

También recalcó que desconocía los cambios de parrilla en el canal y que se detuvo a reflexionar antes de aceptar la nueva oferta, conversando con Osorio para aclarar su posición.

“Pensé que habíamos quedado bien, pero después recibí señalamientos muy fuertes que siento que no son justos con alguien que dio tanto por un proyecto”, puntualizó Serje, buscando dar su versión de los hechos.

Por su parte, Osorio, en declaraciones a Bravissimo de City TV, explicó los pormenores de la salida de su colega, sugiriendo que pudo influir una oferta económica más atractiva.

“Aquí no amarramos a nadie (...). Me imagino que habría de por medio una oferta mejor. No solo soy presentador, también hago redacción, consigo información, mantengo relaciones. Soy el postre de La Corona TV”, dijo Osorio.