Ana del Castillo, una las voces más potentes del vallenato, reconocida por su personalidad y por sus particulares presentaciones, ha tratado siempre de ser transparente en cuanto al consumo de alcohol, pues reveló que había hecho una promesa de no tomar.

En abstinencia la artista llevaba tres años, pero en una publicación reciente reveló que volvió a tomar.

“La Annie que no tomaba, Ana la santa, hizo una promesa con Dios de tres largos años. Que yo no sé si tú soportas tres largos años, bueno, yo no soporté… Le dije al Señor, no aguanto más y le dije, voy a tomarme un trago porque como yo no soy Dios, cometo errores”, dijo en videos publicados en sus historias de Instagram.

Aclaró que su trabajo no ha sido afectado y que se siente feliz. “Llevo un mes tomando, siendo feliz y haciendo una gran producción”, dijo.

Hay que recordar que Ana ha hablado en varias entrevistas y también por medio de sus redes sociales sobre la razón por la cual había dejado de consumir alcohol.

En 2019 Ana sufrió un accidente automovilístico la dejó hospitalizada, en estado grave, incluso con pronóstico reservado.

En medio de esta situación, donde los médicos le advirtieron que no podía cantar al menos por seis meses, Ana se aferró a la fe. En una entrevista para el pódcast ‘La Sala de Laura Acuña’, la cantante habló sobre la promesa que hizo a Dios: si lograba cantar en tres meses, dejaría de tomar alcohol durante seis.

Contra todo pronóstico, Ana se recuperó en apenas mes y medio. La promesa de seis meses la extendió a tres años.

“En mi familia hay una maldición generacional con el alcohol”, es parte de lo que ha dicho la cantante en varias ocasiones. También en la revista Vea dijo: “A mí me dio hasta depresión. Puede uno cambiar el círculo de amistades, porque es que el círculo que yo tenía antes sigue siendo el de mis amigos”.