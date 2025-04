La cantante bonaverense Marbelle, de 45 años, se convirtió en figura pública en plena adolescencia. Cuando tenía 16 años lanzó su primer álbum, ‘Collar de perlas’, con el que dio el salto a la fama y realizó su primera gira internacional. En tantos años de exposición mediática la artista ha tenido que lidiar con tantos halagos como críticas.

En los últimos años Marbelle ha protagonizado varias polémicas, principalmente por sus opiniones políticas. La intérprete de ‘Amor sincero’ se ha mostrado muy cercana al expresidente Álvaro Uribe y, por el contrario, bastante crítica con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, dejando claro que se identifica con la ideología de derecha.

Los insultos, incluso racistas, que lanzó en redes sociales contra Francia Márquez la hicieron objeto de duros cuestionamientos, aunque también siempre tuvo personas que la respaldaran.

En un reciente video el presentador colombiano Brian Ortiz habló sobre cómo la polémica personalidad pública de Marbelle dista mucho de lo respetuosa que ella es en el contexto laboral.

Ortiz dijo en un video publicado en la red social TikTok que aunque no tiene una amistad ni relación cercana con Marbelle, su experiencia de trato por parte de la cantante ha sido positiva.

“Marbelle es una de las personas más educadas que he conocido en el medio artístico en Colombia. Y sí, encontrar personas educadas en este medio no es el pan de cada día, lo sabemos los que estamos involucrados de una u otra forma”, destacó.

Brian contó que las veces que se encontró con Marbelle en ambiente laboral la notó respetuosa, educada y sincera.

“Yo tuve la oportunidad de trabajar con Marbelle en el mismo canal, no trabajábamos en el mismo proyecto, pero sí nos encontrábamos en los pasillos, en maquillaje, cuando íbamos a cambiar de estudio o a pasar por los espacios, y puedo corroborar que es de esas personas que, así no conozca a nadie, dice ‘Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso y gracias’. Ella no se mete con nadie, a menos de que se metan con ella”, sostuvo.

“Es una de esas artistas que vale conocer, lo que ven en pantalla es así, no soy íntimo de ella, pero lo que no le gusta lo dice, si le gusta algo lo felicita, a ella uno la saluda con gusto”, añadió el presentador.