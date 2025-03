Esta semana en La casa de los famosos entraron dos participantes que prometen revolucionar el reality del Canal RCN.

La primera en ingresar el pasado 27 de marzo fue la modelo y creadora de contenido Laura González, quien desde un principio le pactó la guerra a una participante.

Esa participante e Karina García, quien la modelo señala de haberse metido con su expareja sentimental. Y es que González señaló que estuvo a punto de casarse, pero su compromiso terminó abruptamente debido a una supuesta relación entre su entonces prometido y Karina.

Laura manifestó que vio una foto en la cual estaba Karina en la casa de su pareja, donde ella vivía con él en Brasil, con la decoración que ella compró y manejando en el carro de ella por las calles de Río de Janeiro.

Ella buscó pruebas de una infidelidad y destacó que descubrió unas conversaciones entre su expareja y la participante de La casa de los famosos Colombia en donde hablaban de manera comprometedora.

Esta información fue desmentida por Karina y hasta por su hija. Pero lo que sí le causó curiosidad a los cibernautas fue de la identidad del hombre causante de la discordia.

Todos creyeron que se trataba de Juan Guillermo Domínguez, un exfutbolista reconocido por su paso por Millonarios y otros clubes colombianos. Durante años, Laura y Juan Guillermo compartieron su relación públicamente, pero su romance llegó a su fin en medio de circunstancias poco claras.

“¿En serio? Ahora sí me va a tocar hablar, porque la gente me está diciendo muchas cosas a mí”, dijo el exfutbolista, que se había mantenido en silencio.

Pero, al parecer no se trataría de él sino de un hombre llamado Hugo. Ese nombre salió a relucir porque Karina estaba disgustada por las acusaciones.

“No tenía ni idea y si son problemas con tu ex no tienes por qué traerlos aquí, obvio sé quién eres. Pero yo no sabía que era tu casa en Río de Janeiro, entonces no vengas a montármela. Mi reina, te voy a decir una cosa: yo estaba con miles de amigas, miles, entonces ¿por qué me la vas a montar? Él dijo que no era tú marido, entonces no me la vengas a montar. Qué pena contigo, pero primero soy amiga de él hace muchísimos años, segundo, nunca tuvimos nada y tercero, éramos un grupo porque a eso lo llamamos la casa estudio. ¿Tú vas a venir a montármela aquí por un man, qué te pasa? Hugo, te amo, pero ¿a esta vieja qué le pasa?”, dijo Karina.

En el medio Pulzo señalaron que se trataría del cirujano plástico colombiano, Hugo Aguilar, el cual realiza operaciones en Barranquilla y es graduado de la Universidad de Antioquia con honores, tal como indica en su perfil de Instagram.

El médico ha pasado varias temporadas en Brasil, pero esta información no ha sido confirmada del todo por los involucrados.