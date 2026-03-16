Las autoridades de movilidad en Medellín iniciaron una investigación para esclarecer un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 15 de marzo en la avenida Regional.

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De acuerdo con los primeros reportes, en el incidente habría estado involucrado Santiago Jaramillo, conocido en la industria musical como “Dímelo Jara” y reconocido por ser mánager del cantante urbano Blessd.

El siniestro se registró alrededor de las 7:20 de la mañana en el sector conocido como Fucot, sobre la avenida Regional. Según el reporte preliminar de los agentes de tránsito que atendieron el caso, un ciclista fue impactado por una camioneta de alta gama tipo Hummer.

Producto del choque, el deportista sufrió varias lesiones, entre ellas laceraciones en el rostro, la cadera y distintas partes de las extremidades. Aunque las heridas no fueron consideradas de gravedad, fue trasladado a un centro médico para recibir atención y evaluación especializada.

Pero uno de los aspectos que analizan las autoridades es el estado del conductor al momento del accidente. Tras ser requerido por los agentes de tránsito, al conductor se le practicó una prueba de alcoholemia.

Según el informe preliminar, el resultado indicó grado 1 de embriaguez, un factor que podría influir en las posibles sanciones administrativas y legales derivadas del caso.

Asimismo, testigos señalaron que el vehículo implicado habría abandonado inicialmente el lugar del accidente. No obstante, mediante el monitoreo de las cámaras del centro de control de tránsito, las autoridades lograron identificar la camioneta y posteriormente interceptarla en el sector de La Macarena.

Por ahora, la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Policía de Tránsito continúan reuniendo testimonios, grabaciones y otros elementos de prueba para determinar las circunstancias exactas del accidente.