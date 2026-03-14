Por estos días el nombre del destacado actor César Évora se ha vuelto viral en redes sociales, luego que se especulara sobre su fallecimiento. Publicaciones en las plataformas de Instagram y X alertaron a los seguidores del cubano, al mencionar que había perdido la vida; sin embargo, todo sería una noticia falsa.

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Por el momento, el actor, familiares o amigos no han salido a desmentir el caso, pero se puede destacar que hace pocos días Évora denunció en redes sociales que estaban utilizando su nombre para realizar fraudes en redes sociales.

“Yo no tengo redes, pero hay alguien que se está dedicando a vender mis saludos, nunca he vendido un saludo a cada persona que se me acerca me pide un saludo para su abuelita o su mamá para su esposa, hija, quien sea, nunca he cobrado por eso”, dijo el actor en su momento.

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César Évora se ha destacado por sus participaciones en importantes producciones como ‘Laberintos de pasión’, ‘Cañaveral de pasiones’, ‘El manantial’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘El privilegio de amar’, ‘Entre el amor y el odio’, entre otros, que han marcado su carrera actoral.

Además, durante una reciente entrevista, el artista explicó que continúa activo en deferentes proyectos en México.

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“¿Cuántos años yo llevo haciendo novelas en México? 33 años y no he parado de trabajar 33 años y ahora vienen otras generaciones, van a venir muchas más”, manifestó el actor.

Y agregó: “Hay mucha gente joven en este proyecto, gente con muchas ganas de hacer cosas interesantes, de trabajar, y me encanta trabajar con jóvenes. Para mí eso me nutre”.

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Actualmente, el actor afirmó que está trabajando intensamente en una nueva producción titulada Sabor a ti, en la que interpreta a un personaje llamado Vicente.

“Hago un personaje maravilloso: Vicente, el abuelo, el patriarca de una familia vinícola que hace vinos. Tiene un vino muy especial, ‘El Embrujo’, y todo el mundo se fascina con ese vino”, sostuvo.