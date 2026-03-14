La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hija de la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri, se convirtió en uno de los eventos más comentados en redes sociales, el pasado viernes 13 de marzo.

Así reaccionó Carolina Ramírez tras el desenlace de Yeimy Montoya en La reina del flow 3

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera con concierto en el Movistar Arena: precios y fecha

Murió Lord Sear, legendario DJ del hip-hop y colaborador de Eminem

La joven festejó esta fecha especial con una espectacular fiesta organizada en el reconocido Centro Comercial La Serrezuela, en Cartagena, espacio que fue alquilado exclusivamente para la ocasión. La fiesta reunió cerca de 150 invitados, entre familiares, amigos cercanos y creadores de contenido digital.

Mediante la cuenta de Andrea se pudo evidenciar cada detalle del evento. La quinceañera apareció con un diseño azul celeste de la marca D Maria Store, adornado con bordados dorados y detalles en azul rey en el corset que se extendían hacia la falda.

Instagram andreavaldirisos Isabella Valdiri en sus 15 años

Días antes de la fiesta, Isabella y su madre viajaron a Cartagena para realizar una sesión fotográfica especial en el Teatro Adolfo Mejía y ultimar detalles del evento, que también las mostró en su Instagram.

Durante la noche se presentaron artistas invitados como el cantante de champeta Mr Black y el vallenatero Rafa Pérez, quienes animaron la fiesta con sus interpretaciones en vivo.

INSTAGRAM andreavaldirisos Mr Black en la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri

Westcol y J Balvin felicitaron a Isabella Valdiri

Además, recibió mensajes de felicitación de personalidades del mundo digital y musical como Westcol y J Balvin.

Otro instante especial fue el tradicional vals, que Isabella bailó junto a Juan David Sepúlveda, pareja de su madre, en una coreografía que marcó la apertura de la pista de baile.

Westcol y J Balvin felicitan a Isabela Valdiri, hija de Andrea Valdiri por su cumpleaños número 15 🎉🙌🏻 pic.twitter.com/OJ1QJUrq2m — Spanky 🍓 (@Spankick7) March 14, 2026

Sin embargo, el momento más sorprendente llegó cuando Andrea Valdiri anunció un regalo especial para su hija. Frente a los invitados, Isabella abrió una enorme caja y descubrió en su interior un automóvil Mini Cooper S Favoured 2025 AT, cuyo valor ronda los 175.900.000 pesos.

Instagram andreavaldirisos Andrea Valdiri le regaló un carro a su hija Isabella

Algo que llamó más la atención fue el recuerdo que les dieron a los invitados que se trató de una esmeralda, una piedra preciosa para que siempre recordaran a Isabella.

Rafa Pérez cantó en el cumpleaños de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri