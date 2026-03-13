El cantante de vallenato romántico Nelson Velásquez anunció un espectáculo especial con el que conmemorará 25 años de trayectoria artística.

Los latinos obtuvieron solo el 5 % de los papeles en el cine de Estados Unidos en 2025

El éxito de animación ‘K-Pop Demon Hunters’ tendrá su secuela en Netflix

‘La Plena’ de Beéle con Ovy On The Drums y Westcol entra al ‘Billions Club’ de Spotify

La cita será el 16 de mayo en el Movistar Arena Bogotá, escenario que acogerá una noche dedicada a repasar la carrera del artista conocido como “La Voz de cristal”, una de las figuras más representativas del vallenato romántico.

La producción del evento adelantó que el espectáculo se extenderá por más de cuatro horas y contará con la participación de invitados especiales que acompañarán al cantante en diferentes momentos del concierto.

Gran parte de la popularidad del artista comenzó cuando formó parte de Los Inquietos del Vallenato, agrupación con la que logró posicionarse en el panorama musical colombiano y en Venezuela.

Con el paso de los años, el cantante emprendió su camino como solista, consolidando un estilo propio dentro del vallenato romántico y ganándose un lugar destacado entre los seguidores del género.

Desde la organización del evento, a cargo de Ascanio Producciones, destacaron que el espectáculo contará con artistas invitados que se unirán a la celebración.

Precios y venta de entradas del concierto de Nelson Velásquez

La preventa para clientes Movistar ya finalizó tras agotarse rápidamente. Actualmente se encuentra habilitada la venta para el público general, que comenzó el 12 de marzo a las 3:00 p. m. y estará disponible en su primera etapa hasta el 3 de mayo.

Los valores de la boletería en el Movistar Arena Bogotá varían según la ubicación: