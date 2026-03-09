La reconocida marca Calvin Klein anunció el lanzamiento de su campaña de Primavera 2026, la cual es protagonizada por la reconocida actriz Dakota Johnson.

En las imágenes difundidas por la compañía, se ve a la artista destacada por su partición en importantes producciones en el cine como Materialistas, Cincuenta sombras de Grey, Madame web, ¿Estoy bien?, entre otras, usando nuevos diseños de denim y underwear.

“Estatus de ícono. @dakotajohnson usa jeans y ropa interior nuevos esta primavera”, escribió la marca al presentar su nueva colección de la mano de Johnson.

Y es que las sensuales fotos de la actriz de 36 años han encendido las redes sociales, pues dejó muy poco a la imaginación y sus seguidores no dudaron en resaltar su indiscutible belleza.

La sesión fotográfica fue dirigida por Gordon von Steiner, quien mostró a Dakota en diferentes ambientes, usando la ropa de la prestigiosa marca. A la Johnson se le pudo ver sentada en un sofá, sobre un piano, una mesa de billas y junto a una piscina.

Algunas de las prendas que vestía la actriz eran topless, jeans y chaqueta de denim.

“Hola. Acabo de terminar. Creo que me gusta. De verdad que me gusta ella. Es tan salvaje. Esa escena, nunca había visto una escena así. Ni siquiera sé cómo filmarla, pero me apunto”, dice la Dakota en una de las grabaciones compartidas.

@calvinklein Icon status. Dakota Johnson wears new denim and underwear this spring. ♬ original sound - Calvin Klein

Y añadió: “Y esa línea, esa última línea, Dios, es magia. Supongo que es mi chica”.

Asimismo, a través de un comunicado la actriz de Hollywood expresó: “Los jeans y la ropa interior de Calvin Klein tienen una cualidad atemporal que hace que todo se sienta perfecto desde el momento en que te los pones. Cuando una mujer está sola en casa trabajando, leyendo o haciendo lo que sea, puede sentirse bastante liberadora y sensual”.