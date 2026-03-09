El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento inesperado durante un viaje al Amazonas, luego de sufrir un accidente mientras realizaba una actividad de aventura.

Cossio contó que terminó con una lesión en su rostro que requirió atención médica. En su cuenta de Instagram dijo que por el fuerte golpe perdió uno de sus dientes.

Además, publicó varios videos para que sus seguidores entendieran lo que había ocurrido. Según relató el propio creador digital, todo ocurrió cuando decidió lanzarse hacia un río desde una altura considerable durante una de las actividades que estaba realizando en la zona.

Captura de pantalla Yeferson Cossio sufrió un accidente en Amazonas

“Me está doliendo mucho. Me volé un diente... salió para la mierda, y también una carilla. Es que me di durísimo”, señaló.

La caída no salió como esperaba y terminó impactando con fuerza, lo que le provocó una lesión grave en la boca. En los videos compartidos con sus seguidores, el influenciador mostró la zona afectada y explicó que el impacto fue bastante fuerte.

Tras el golpe, Yeferson Cossio explicó que el dolor era intenso y también había perdido una carilla dental debido al impacto. Aunque inicialmente continuó con las actividades del viaje, con el paso de las horas decidió acudir a un especialista para revisar la lesión y recibir el tratamiento correspondiente.

Asimismo, Yeferson compartió algunos momentos de la atención médica con sus seguidores, agradeciendo al especialista por ayudarlo.