La actriz barranquillera Sofía Vergara protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral durante su paso por la Paris Fashion Week, luego de corregir a un paparazzi que la confundió con mexicana.

El hecho ocurrió mientras la actriz caminaba por una calle de Paris, rodeada de fotógrafos que intentaban captar imágenes de las celebridades que asisten a los desfiles de moda. En medio de los llamados de los reporteros, uno de ellos se dirigió a Vergara llamándola “mexicana”.

Y es allí donde con una sonrisa, la barranquillera respondió: “No, colombiana”, dejando en evidencia su origen. El momento quedó grabado en video y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde generó comentarios y reacciones de sus seguidores.

Sofía Vergara está en Paris y un seguidor la saludó y confundió su nacionalidad, a lo que ella lo corrigió y le dijo que era colombiana.



Muchos usuarios destacaron la forma en que Vergara aclaró la situación, señalando que lo hizo con naturalidad y humor. Para algunos, el episodio también refleja una confusión frecuente que viven artistas latinoamericanos en escenarios internacionales.

La actriz se encuentra en la capital francesa participando en diferentes eventos y encuentros con marcas durante la semana de la moda, considerada una de las temporadas más importantes de la industria.

Durante estos días también han llamado la atención varios de sus atuendos. Uno de los más comentados fue un vestido satinado color chocolate con detalles de encaje que combinó con un abrigo de ante en tono camel, un look que rápidamente generó comentarios entre seguidores y medios especializados en moda.