La final del Desafío del Siglo XXI, el reality de Caracol Televisión, será este martes 17 de febrero.

Los ganadores están entre Rata y Valentina, y Zambrano junto a Miryan. El premio conjunto asciende a 2.400 millones de pesos.

En plataformas como X y TikTok, usuarios aseguran que el atleta Anthony Zambrano sería uno de los ganadores de la temporada. Incluso algunos mensajes afirman que ya se conocería la posición final de los competidores masculinos.

La controversia creció luego de que circularan publicaciones que sugieren que el ganador será Zambrano y que ya esa final se grabó.

Videos difundidos en redes muestran a las parejas finalistas desplazándose por distintas carreteras del país, aparentemente rumbo al lugar donde se disputará la prueba definitiva.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado ni desmentido la información.