La competencia en El Desafío del Siglo XXI entró en una fase decisiva tras el desarrollo del capítulo 125, donde el equipo Neos se impuso en el Box Rojo y obtuvo un beneficio clave para influir directamente en el futuro del equipo Gamma dentro del juego.

Gracias a este triunfo, los ganadores adquirieron el derecho de intervenir en la asignación de los Chalecos de Sentencia, un mecanismo que determina quiénes deberán enfrentarse en el exigente Desafío a Muerte, una de las pruebas más temidas del reality.

Luego de analizar el panorama junto a sus compañeros, Potro fue designado como el encargado de llevar los chalecos al campamento rival. Su decisión estuvo basada en el desempeño y la dinámica interna de Gamma durante las últimas semanas.

Al llegar al territorio contrario, el participante anunció que Rosa y Gero serían los elegidos para asumir el reto. Ambos aceptaron la determinación con serenidad, conscientes de que sus nombres ya figuraban entre los posibles candidatos.

Con la sentencia oficializada, quedaron establecidas las parejas que buscarán asegurar su permanencia en la competencia. En total, cuatro duplas deberán medirse en la prueba eliminatoria.

Por parte de Neos, competirán Valentina y Rata; Potro y Deisy. Mientras que Gamma estará representado por Valkyria y Gio; Rosa y Gero.

Cada pareja deberá demostrar resistencia física, coordinación y fortaleza mental para superar el desafío.