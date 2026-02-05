Los seguidores de Bridgerton ya tienen una fecha marcada en el calendario.

Netflix anunció que el desenlace del romance entre Benedict Bridgerton y Sophie llegará a la plataforma el próximo 26 de febrero de 2026, con el estreno de los últimos capítulos de la cuarta temporada.

El adelanto publicado recientemente muestra una etapa decisiva en la relación, luego de una primera parte marcada por “malentendidos, choques emocionales y barreras sociales que pusieron en riesgo el futuro de la pareja”.

LIAM DANIEL/NETFLIX Bridgerton. (L to R) Yerin Ha as Sophie Baek, Luke Thompson as Benedict Bridgerton in episode 401 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

La historia de Benedict y Sophie se ha desarrollado entre realidades completamente distintas. Además, que está inspirada en el cuento de La cenicienta.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando ambos personajes retomaron contacto en la casa Bridgerton. Pero no tanto spoiler.

Netflix Reina Charlotte

En entrevistas recientes, Yerin Ha reconoció que la escena reflejaba una herida profunda para su personaje. Para ella, Sophie esperaba ser reconocida como una pareja legítima y no como una opción secundaria.

Los fanáticos esperan que los últimos cuatro capítulos se enfocarán en las consecuencias de ese quiebre. La trama mostrará cómo ambos personajes lidian con la distancia, el arrepentimiento y la necesidad de replantear sus prioridades.

LIAM DANIEL/NETFLIX Bridgerton. (L to R) Isabella Wei as Posy Li, Katie Leung as Lady Araminta Gao, Michelle Mao as Rosamund Li in episode 401 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

De acuerdo con la showrunner Jess Brownell, el proceso de reconciliación no será inmediato y estará acompañado de momentos de tensión y crecimiento personal.